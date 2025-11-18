“هاريسون ستريت: مستعدون للاستثمار في الخليج.. ونؤمن بالعطاء عبر التعليم والرعاية الصحية والبيانات”

أكد كريستوفر ميريل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Harrison Street Asset Management، استعداد شركته لتعزيز وجودها الاستثماري في منطقة الخليج، مع التركيز على إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي مستدام، خاصة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبيانات.

وقال ميريل، في مقابلة حصرية عبر الفيديو مع PE FORUM، إن الشركة باتت تمتلك حضورًا عالميًا واسعًا يشمل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، إلى جانب افتتاح مكاتب جديدة في طوكيو وسيول لدعم توسعها في الأسواق الآسيوية.

وأضاف: “لدينا العديد من العملاء في الشرق الأوسط الذين يستثمرون معنا في أمريكا الشمالية وأوروبا، وننظر الآن إلى العودة بالاستثمار إلى المنطقة نفسها. نؤمن بأن الاستثمار ليس مجرد عائد مالي، بل فرصة لخلق أثر إيجابي ملموس.”

وأشار ميريل إلى أن القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية وإدارة البيانات تمثل محاور عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية، موضحًا أن الشركة تعمل على تطوير منتجات استثمارية تستند إلى نجاحاتها السابقة وعلاقاتها الراسخة في الأسواق المختلفة، مع اعتماد نهج مدروس يقلل المخاطر ويعزز العوائد.

وشدد على أن مفهوم “العطاء” جزء أساسي من استراتيجية هاريسون ستريت، قائلًا: “نسعى دائمًا لأن يكون لاستثماراتنا قيمة تتجاوز الجانب المالي، عبر المساهمة في تطوير المجتمعات التي نعمل فيها، خصوصًا في القطاعات التي تمس حياة الناس مباشرة.”

وأوضح ميريل أن الشرق الأوسط يمثل فرصة بارزة للاستثمار في مشاريع تحقق عوائد مستدامة وتقدم خدمات مهمة للمجتمع، مضيفًا:

“هناك اهتمام متزايد في المنطقة بمشاريع التعليم وتحسين الرعاية الصحية وتوظيف البيانات، ونحن ملتزمون بدراسة هذه الفرص بعناية وبصورة توازن بين المخاطر والفوائد.”

واختتم حديثه بالتأكيد على أن رؤية الشركة طويلة المدى تقوم على الدمج بين الابتكار والعائد الاجتماعي، قائلًا:

“الشرق الأوسط ليس مجرد سوق واعد، بل منطقة يمكن أن نترك فيها أثرًا إيجابيًا طويل الأمد. نحن متحمسون لاستكشاف فرص الاستثمار فيها بروح من العطاء والشغف.”