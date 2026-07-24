مارك كوبان وهاربينغر سبورتس بارتنرز يستحوذان على حصة أقلية في نادي أثليتيكس التابع لدوري البيسبول الأمريكي

استحوذت شركة هاربينغر سبورتس بارتنرز على حصة أقلية في ملكية نادي أثليتيكس المنافس في دوري البيسبول الأمريكي (MLB)، وذلك قبيل انتقال النادي المرتقب إلى مدينة لاس فيغاس.

ويقود الشركة الاستثمارية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الملياردير مارك كوبان، والمالك الجزئي لنادي أتلانتا فالكونز راشاون ويليامز، والمدير المالي السابق لدوري البيسبول الأمريكي جوناثان مارينر، والرئيس التنفيذي السابق لشركة AMB Sports and Entertainment (AMBSE) ستيف كانون. وتمثل الصفقة أول استثمار ينفذه الصندوق الرياضي الذي تستهدف هاربينغر من خلاله جمع 750 مليون دولار.

ولم تكشف الأطراف عن القيمة المالية للصفقة أو حجم الحصة المستحوذ عليها أو التقييم النهائي للنادي، فيما كانت مجلة فوربس قد قدرت قيمة امتياز نادي أثليتيكس بنحو ملياري دولار.

وتأتي الصفقة في وقت يستعد فيه النادي للانتقال إلى ملعبه الجديد في لاس فيغاس ستريب، الذي تبلغ سعته 33 ألف متفرج، ومن المقرر افتتاحه في عام 2028. ويخوض الفريق حالياً مبارياته على ملعب ساتر هيلث بارك بمدينة ساكرامنتو، بعد مغادرته مدينة أوكلاند في عام 2024، بينما يواصل العمل من دون هوية جغرافية رسمية خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد راشاون ويليامز أن استثمار هاربينغر يندرج ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار في الأصول الرياضية، وليس لتوفير تمويل إضافي للمالك الرئيسي للنادي جون فيشر.

وقال ويليامز: “تم تأمين جميع الأموال اللازمة لبناء الملعب والالتزام بها قبل عامين.”

وأضاف أن التمويل الحكومي للمشروع يقتصر على 380 مليون دولار، فيما يغطي التمويل الخاص بقية تكاليف المشروع التي ارتفعت مع مرور الوقت، مؤكداً: “جون فيشر بالتأكيد لا يحتاج إلى أموالنا، ولسنا هنا لإنقاذ أحد بأي شكل من الأشكال.”

وأشار ويليامز إلى ثقته في الإمكانات التجارية لسوق لاس فيغاس، لافتاً إلى أن المدينة تستقبل عشرات الملايين من الزوار سنوياً، فضلاً عن الدراسات الديموغرافية التي دعمت قرار انتقال النادي.

من جانبه، أعرب مارك كوبان عن حماسه للشراكة، مشيداً بالخبرات التشغيلية والاستثمارية التي يتمتع بها فريق هاربينغر.

وتعتزم الشركة تنفيذ ما بين 10 و12 استثماراً عبر صندوقها الأول، مع التركيز على الاستثمار في الامتيازات الرياضية بأمريكا الشمالية. كما أوضح ويليامز أن قيادة جوناثان مارينر للمفاوضات، بفضل خبرته الطويلة في إدارة شؤون دوري البيسبول الأمريكي، منحت الشركة أفضلية في إتمام الصفقة والتعامل مع خصوصية هذا النوع من الاستثمارات.