“نيوم” تسرع المرحلة الأولى من “ذا لاين” بالتعاقد مع 3 شركات عالمية

عينت “نيوم” ثلاث شركات عالمية لتسليم المخطط الأساسي والتصاميم والأعمال الهندسية الخاصة بالمرحلة الأولى من مدينة “ذا لاين”، حسبما أفادت به وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين.

سيعمل مكتب “ديلوغان مايسل” (Delugan Meissl Associate Architects) وشركتا “جينسلر” (Gensler) و”موت ماكدونالد” (Mott MacDonald) بالتعاون مع فرق التصميم والتطوير وتسليم المشروع في “ذا لاين”، لتقديم استشارات بشأن التخطيط وتنفيذ التصميم الحضري، وتطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى من المدينة، التي من المقرر أن تبدأ عمليات التخطيط وتصميم الأحياء بها في أوائل 2025.

تُعد مدينة “نيوم” أكبر مشروع ضمن خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد، وتصل استثمارات المرحلة الأولى من المدينة، الواقعة على البحر الأحمر، إلى 1.2 تريليون ريال سعودي (327 مليار دولار).

تقع مدينة “ذا لاين” في قلب مشاريع التطوير في نيوم، حيث تضم زوجاً من ناطحات السحاب المكسوة بالمرايا، وتأمل المملكة أن تمتد المدينة في نهاية المطاف لمسافة 170 كيلومتراً. يذكر أن أعمال التطوير الحالية في “ذا لاين” تركز على إنجاز المراحل الأولية، التي تشمل أعمال البنية التحتية والأعمال التمهيدية.