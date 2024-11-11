“نيوم” تسرع المرحلة الأولى من “ذا لاين” بالتعاقد مع 3 شركات عالمية

عينت “نيوم” ثلاث شركات عالمية لتسليم المخطط الأساسي والتصاميم والأعمال الهندسية الخاصة بالمرحلة الأولى من مدينة “ذا لاين”، حسبما أفادت به وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين.
سيعمل مكتب “ديلوغان مايسل” (Delugan Meissl Associate Architects) وشركتا “جينسلر” (Gensler) و”موت ماكدونالد” (Mott MacDonald) بالتعاون مع فرق التصميم والتطوير وتسليم المشروع في “ذا لاين”، لتقديم استشارات بشأن التخطيط وتنفيذ التصميم الحضري، وتطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى من المدينة، التي من المقرر أن تبدأ عمليات التخطيط وتصميم الأحياء بها في أوائل 2025.
تُعد مدينة “نيوم” أكبر مشروع ضمن خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد، وتصل استثمارات المرحلة الأولى من المدينة، الواقعة على البحر الأحمر، إلى 1.2 تريليون ريال سعودي (327 مليار دولار).
تقع مدينة “ذا لاين” في قلب مشاريع التطوير في نيوم، حيث تضم زوجاً من ناطحات السحاب المكسوة بالمرايا، وتأمل المملكة أن تمتد المدينة في نهاية المطاف لمسافة 170 كيلومتراً. يذكر أن أعمال التطوير الحالية في “ذا لاين” تركز على إنجاز المراحل الأولية، التي تشمل أعمال البنية التحتية والأعمال التمهيدية.
سيقوم مكتب الهندسة المعمارية “ديلوغان مايسل” بدور المصمم الحضري للمشروع. فيما ستقود شركة “جينسلر” عمليات تصميم وتخطيط المدينة، إذ ستوفر خدمات الإِشراف والتوجيه والحوكمة في مجالات تشمل جميع نواحي تطوير المشروع، بما في ذلك السياسات التنظيمية للتخطيط، ومنهجية العمل، واستخدامات الأراضي، والامتثال لمعايير التصميم، إضافة إلى تصميم الأصول والمرافق الأساسية للبنية التحتية في المدينة، مثل مراكز النقل والمرافق العامة.
شركة “مُوت ماكدونالدز”، بصفتها مهندس الأعمال الهندسية للبنى التحتية في المشروع، ستقوم بعمليات الإدارة والتنسيق والإشراف على أنظمة الخدمات الأساسية للمرافق والمنشآت العمودية والأفقية ضمن المرحلة الأولى من المدينة.