نمو الأرباح السنوية لإعمار مولز 7%

أظهرت النتائج المالية لشركة إعمار مولز، المدرجة بسوق دبي المالي وتمتلك “إعمار العقارية” حصة الأغلبية فيها، عن تحقيقها نمواً بصافي أرباحها السنوية خلال 2018 بنسبة 7%.

ووفقا لبيان اليوم الأربعاء، بلغ صافي أرباح الشركة نحو 2.230 مليار درهم (607 ملايين دولار) خلال 2018، مقارنة بصافي أرباح 2017 البالغ 2.086 مليار درهم (568 مليون دولار).

وتابع البيان، وصلت إيرادات الشركة خلال 2018 إلى 4.446 مليار درهم (1.210 مليار دولار)، بنمو نسبته 23 % مقارنة بإيرادات 2017 البالغة 3.629 مليار درهم (988 مليون دولار).

وعلى صعيد أرباح الشركة خلال الربع الأخير فقد بلغت 591 مليون درهم (161 مليون دولار) من عام 2018، بنمو نسبته 10 % مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث (يوليو إلى سبتمبر) والبالغ 537 مليون درهم (146 مليون دولار).

وحققت “إعمار مولز” خلال الربع الرابع من 2018 إيرادات بقيمة 1.214 مليار درهم (331 مليون دولار)، بنمو نسبته 8 % مقارنة بإيرادات الربع الثالث من عام 2018 والتي بلغت 1.129 مليار درهم (307 ملايين دولار).

تعليقات

comments