نمو إيرادات الصيرفة الاستثمارية يرفع أرباح GFH السنوية 14%

ارتفعت أرباح مجموعة “جي إف إتش” البحرينية خلال العام الماضي بنسبة 14% إلى 102.86 مليون دولار بدعم من إيرادات خدمات قطاع بنوك الاستثمار التي عوضت ثبات عوائد الخدمات المصرفية التجارية وتراجع إيرادات الخزينة واستثمارات الملكية الخاصة.

إجمالي الإيرادات خلال العام الماضي ارتفعت 24% إلى 369.5 مليون دولار، بحسب القوائم المالية للشركة المدرجة في 4 بورصات خليجية.

وخلال الربع الأخيرة من العام الماضي تراجعت أرباح المجموعة على نحو طفيف بلغ 0.32% إلى 23.94 مليون دولار نتيجة المساهمة المنخفضة من شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة خلال هذا الربع، وفق البيانات المالية للشركة.

تدير “جي إف إتش” حالياً أكثر من 21 مليار دولار أميركي من الأصول والصناديق بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.