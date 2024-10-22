نمو أرباح الأهلى السعودى 7% إلى 5.4 مليار ريال في الربع الثالث

فاقت أرباح البنك الأهلي السعودي للربع الثالث من العام الجاري توقعات المحللين بعد ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 14.3%، رغم زيادة كبيرة في المخصصات، بحسب البيانات المالية الصادرة اليوم الثلاثاء.

ارتفعت أرباح أكبر البنوك السعودية من حيث قيمة الأصول بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 5.4 مليار ريال متجاوزة التوقعات البالغة حوالي 5 مليارات ريال، فيما عزاه البنك إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية 5.2% إلى 9.2 مليار ريال.

عزا البنك ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية إلى نمو صافي الدخل من العمولات الخاصة وارتفاع صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 20% بالإضافة الى ارتفاع إجمالي الدخل من الاستثمارات بنسبة 41.1%.

وكون البنك مخصصات أقل من المتوقع قدرها 227 مليون ريال في الشهور الثلاثة بين يوليو وسبتمبر مقابل عكس مخصصات بقيمة 77 مليون ريال قبل عام.