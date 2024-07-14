نفط الكويت تعلن عن كشف نفطي ضخم باحتياطيات 3.2 مليار برميل

أعلنت شركة نفط الكويت، عن كشف نفطي ضخم في حقل النوخذة البحري، في المياه الاقتصادية الكويتية، باحتياطيات نفطية تُقدر بـ3.2 مليار برميل من المكافئ النفطي، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة نقلته وكالة الأنباء الكويتية اليوم.

تبلغ التقديرات الأولية لمخزون المحروقات الموجودة في الحقل، نحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وبما يعادل 3.2 مليار برميل من المكافئ النفطي.

والكويت هي خامس أكبر منتج في منظمة “أوبك”، ويبلغ إنتاجها الحالي 2.48 مليون برميل يومياً. وتهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035. وقال الشيخ نواف الصباح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية في مقابلة مع بلومبرغ” في مارس الماضي: “هذا جزء من استراتيجيتنا، لأننا نعتقد أن الطلب على الخام الكويتي سيصل إلى هذا الرقم”.

وقالت الشركة إن هذه البيانات أولية، مع وجود احتمالات كبيرة لزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل المكتشف. وتبلغ مساحة الحقل الواقع الواقع شرقي جزيرة فيلكا، 96 كيلومتراً.