نعناع» تطلق متجر «المطاعم» عبر شراكة استراتيجية مع «ذا شفز»

أعلنت شركة نعناع عن إطلاق متجر «المطاعم» ضمن تطبيقها، وذلك في إطار شراكة محلية استراتيجية مع تطبيق ذا شفز (The Chefz)، تهدف إلى تحقيق تكامل تشغيلي وتقني متقدم يربط بين أنظمة الطلب والتشغيل لدى الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع توجهات الشركتين نحو تقديم تجربة موحدة تلبي احتياجات العملاء اليومية من مكان واحد، إلى جانب المساهمة في توسيع قاعدة عملاء الشركاء وتعزيز النمو المستدام لقطاع المطاعم في المملكة.

وبحسب «نعناع»، فإن التعاون مع «ذا شفز» يعكس التزام الطرفين بدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات اللوجستية والتشغيلية في قطاع الأغذية، بما يعزز من كفاءة العمليات ويرفع من مستوى رضا العملاء.

يذكر أن هذه الشراكة تندرج ضمن سلسلة من المبادرات التي تعمل من خلالها «نعناع» على توسيع خدماتها وتلبية تطلعات المستهلكين عبر حلول مبتكرة وشراكات نوعية مع أبرز مقدمي الخدمات في السوق المحلي.