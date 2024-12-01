“نايس ون” تتجه لجمع 1.2 مليار ريال من طرح أسهمها بالسوق السعودية

تتجه شركة “نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني” لجمع ما يصل إلى 1.2 مليار ريال من طرح 30% من أسهمها في السوق السعودية إذا ما جرى تحديد سعر السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وأعلنت الشركة اليوم الأحد في بيان، أن النطاق السعري للطرح الذي يتضمن بيع 34.65 مليون سهم تشمل أسهماً قائمة وإصدار أسهم جديدة، يتراوح بين 32 و35 ريالاً للسهم.

تأسست شركة التجارة الإلكترونية في 2016، وهي جزء من مجموعة متنامية من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تعمل على الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط حيث تتطلع البورصات الإقليمية لتنويع شركاتها المدرجة خارج قطاعات البنوك والشركات الصناعية التي هيمنت على البورصات لسنوات.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 5.75 مليون سهم تقريباً بحسب البيان.

تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة، وتستمر العملية من اليوم وحتى الثامن من ديسمبر الجاري، ويُخصص لها مبدئياً 100% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد الانتهاء من العملية، التي تتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.

شهدت الرياض عمليات بيع أسهم بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار منذ بداية العام، أغلبها بفضل الطرح الثانوي الضخم لشركة أرامكو السعودية في يوليو. ويشمل هذا الرقم سلسلة من الإدراجات والتي جمعت أكثر من 3 مليارات دولار.

ومثل بعض نظيراتها الخليجية، تحاول المملكة تنويع سوق الأوراق المالية لديها بخلاف البنوك والشركات الصناعية التي تهيمن على السوق.

ومنذ بداية العام الجاري، شهدت الرياض طروحات أولية لعدة شركات، بما في ذلك مجموعة مستشفيات محلية، وشركة موارد بشرية، وشركة صناعة عطور. وفي الوقت نفسه، يخطط صندوق الاستثمارات العامة لإدراج أكبر شركة مشتريات طبية في المملكة.