ناسداك تستثمر 50 مليون دولار في بورصة العملات المشفرة “جيميناي”

صلت شركة “جيميناي سبيس ستيشن” (Gemini Space Station) المملوكة للتوأم وينكلفوس على استثمار يصل إلى 50 مليون دولار من “ناسداك” (Nasdaq) عبر طرح خاص، فيما تستعد منصة تداول العملات المشفرة لطرح عام أولي.

“جيميناي” أبرمت اتفاقاً مع “ناسداك” لشراء أسهم عادية من الفئة “A”، وفق ما أوضحته الشركة في نموذج إيداع معدل “S-1” يوم الثلاثاء. وأوضحت أن الصفقة، التي تم الاتفاق عليها بسعر للسهم يعادل سعر الاكتتاب العام الأولي مطروحاً منه الخصومات والعمولات الخاصة بالطرح، ستُنفذ مباشرة بعد الاكتتاب، كما أنها خاضعة لشروط إغلاق معينة.

وتسعى “جيميناي”، بقيادة المليارديرين تايلر وكاميرون وينكلفوس، لجمع ما يصل إلى 316.7 مليون دولار في أول إدراج لها ضمن أحدث شركات العملات المشفرة المتجهة إلى الإدراج في الولايات المتحدة. وتخطط البورصة وشركة حفظ الأصول الرقمية، الواقع مقرها في نيويورك، لبيع 16.7 مليون سهم بسعر يتراوح بين 17 و19 دولاراً للسهم الواحد، بحسب الإيداع. ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم يوم الجمعة.

الطرح جرى تغطيته بالفعل عبر طلبات نتجت عن اجتماعات فردية مع مستثمرين مؤسسيين، وفق ما أوردته “بلومبرغ نيوز” في وقت سابق من الشهر الجاري.