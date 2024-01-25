“ميتا” تبني مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بـ800 مليون دولار

تعتزم شركة “ميتابلاتفورمز” (Meta Platforms) بناء مركز بيانات بتكلفة 800 مليون دولار بولاية إنديانا، والذي سيتم تطويره ليتعامل مع خدمات الذكاء الاصطناعي، مما يمثل أحدث محاولة من قبل الشركة الأم لـ”فيسبوك” لكسب التفوق في هذه التكنولوجيا الجديدة.

المركز، الذي يقع في مدينة جيفرسونفيل، سيضم تجهيزات مثل الأجهزة المبردة بالسوائل والمصممة لدعم احتياجات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للحوسبة. على الرغم من أن “ميتا” عدّلت بالفعل العديد من مراكز بياناتها لاستيعاب منتجات الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا المركز سيضم هذه الميزات من البداية.

جعل مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، الذكاء الاصطناعي محور تركيز أكبر للشركة في السنوات الأخيرة، بهدف التنافس مع نظرائه، مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” على التفوق التكنولوجي.

من غير المتوقع أن يبدأ تشغيل مركز البيانات الجديد –رقم 22 للشركة حول العالم- إلا بحلول عام 2026.

وفقاً لبيان صادر عن شركة “ميتا”، المركز سوف “يدعم ما يقرب من 100 وظيفة تشغيلية” بمجرد بدء عمله.

تقع جيفرسونفيل على الجانب الآخر من نهر أوهايو مباشرةً من مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي. وكجزء من اتفاقية مع إنديانا، ستحصل “ميتا” على إعفاءات من ضريبة المبيعات في الولاية لمدة 35 عاماً.