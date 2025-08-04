موانئ دبي العالمية توسّع حضورها العالمي باستثمارات تفوق 4.5 مليار دولار

تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية تعزيز موقعها كلاعب رئيسي في منظومة التجارة العالمية، من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع التوسعية في قارات متعددة، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 4.56 مليار دولار منذ مطلع عام 2025، في خطوة تعكس التزامها بتحقيق نمو رقمي ومستدام، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الدولية.

وشملت الاستثمارات أسواقًا حيوية في أفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا، وآسيا، وأستراليا، ضمن استراتيجية توسع متوازنة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات التشغيلية، والالتزام بالتحول الرقمي والبيئي.

توسعة ميناء “كايّاو” في بيرو

في يناير 2025، أعلنت الحكومة البيروفية بالتعاون مع موانئ دبي العالمية عن توسعة جديدة لميناء “كايّاو” (Callao) باستثمارات تقترب من مليار دولار، استكمالًا لأعمال سابقة أنجزت في 2024 بقيمة 400 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 80%، وتحسين البنية التحتية لتصدير الحبوب والخضروات، مع اعتماد معدات تشغيل كهربائية حديثة لتقليل الأثر البيئي.

استثمار في سيدني لرفع كفاءة السكك الحديدية

بالتوازي، أعلنت المجموعة عن استثمار مشترك مع شركة NSW Ports الأسترالية بقيمة 400 مليون دولار أسترالي (ما يعادل نحو 265 مليون دولار أمريكي) لتوسعة محطة السكك الحديدية في ميناء Port Botany في سيدني، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 400 ألف إلى مليون حاوية نمطية سنويًا.

برنامج استثماري بـ2.5 مليار دولار لتطوير موانئ عالمية

في مايو 2025، كشفت موانئ دبي العالمية عن إطلاق برنامج استثماري عالمي بقيمة 2.5 مليار دولار، يشمل تطوير موانئ استراتيجية في خمس دول، على النحو التالي:

الكونغو الديمقراطية : تطوير ميناء أعماق في بانانا بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 450 ألف حاوية .

السنغال : مواصلة تطوير ميناء نديان على الساحل الغربي لأفريقيا باستثمار قدره 830 مليون دولار ، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.2 مليون حاوية سنويًا .

الإكوادور : توسعة الرصيف في ميناء بوسورخا بقيمة 140 مليون دولار ، ما يسمح باستقبال سفينتين من فئة بوست باناماكس في آن واحد.

المملكة المتحدة : استثمار مليار دولار في توسعة مركز London Gateway ، يشمل رصيفي شحن جديدين ومحطة سكك حديدية إضافية.

الهند: بدء إنشاء محطة حاويات جديدة بقيمة 510 ملايين دولار في تونا تيكرا بولاية غوجارات، تشمل رصيفًا بطول 1.1 كيلومتر، بطاقة استيعابية 2.19 مليون حاوية سنويًا.

وستربط محطة تونا تيكرا المناطق الداخلية في الهند بالأسواق العالمية، عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية، مما يُسرّع عمليات التصدير ويُعزز حضور الشركات الهندية في التجارة الدولية.

اتفاق لتطوير ميناء طرطوس في سوريا

وفي يوليو 2025، وقّعت المجموعة اتفاقية مع الحكومة السورية لتطوير ميناء طرطوس بنظام BOT (البناء والتشغيل والنقل) لمدة 30 عامًا، ضمن استثمار قدره 800 مليون دولار.

يشمل المشروع تطوير محطة متعددة الأغراض، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة، ما يعزز ربط سوريا بشبكات التجارة الإقليمية ويدعم سلاسل الإمداد في المنطقة.

التحول الأخضر: الشاحنات الكهربائية تدخل الخدمة في جبل علي

في إطار التزامها البيئي، أعلنت موانئ دبي العالمية عن إدخال أسطول جديد من الشاحنات الكهربائية في ميناء جبل علي، لنقل نحو 204 آلاف حاوية نمطية سنويًا، ما يُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ويعزز أهداف الاستدامة.