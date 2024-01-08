وشغل غنام بطي المزروعي عضوية مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2015، بالإضافة إلى منصبه الجديد كرئيس لمجلس الإدارة.

ويتولى المزروعي منصب أمين عام مجلس تنافسية المواهب الإماراتية، ويشرف على برنامج بقيمة 24 مليار درهم (حوالي 6.5 مليار دولار) يهدف إلى زيادة وتمكين مشاركة أكبر لمواطني دولة الإمارات في القطاع الخاص،