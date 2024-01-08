أعلنت “القابضة – ADQ”، الاثنين، تعيين غنام بطي المزروعي رئيساً جديداً لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، إلى جانب عضوين جديدين في مجلس الإدارة.

وشغل غنام بطي المزروعي عضوية مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2015، بالإضافة إلى منصبه الجديد كرئيس لمجلس الإدارة. ويتولى المزروعي منصب أمين عام مجلس تنافسية المواهب الإماراتية، ويشرف على برنامج بقيمة 24 مليار درهم (حوالي 6.5 مليار دولار) يهدف إلى زيادة وتمكين مشاركة أكبر لمواطني دولة الإمارات في القطاع الخاص،

شغل منصب مدير الإدارة المالية في شركة بترول أبوظبي الوطنية ونائب الرئيس الأول لخدمات الدعم في شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية

– يشغل منصب مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منذ سبتمبر 2016.

– يشغل منصب عضو في مجلس إدارة كل من “الهيئة الوطنية للمؤهلات”، و”صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة دبي” منذ 2016.

– شغل منصب عضو مجلس الأمناء في “مدارس أدنوك”.

– شغل منصب المدير التنفيذي المالي لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية “أدكو” بين 2013 و2015.

– شغل منصب نائب رئيس أول لخدمات الدعم في شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية “أدكو” بين 2015 و2016.

– شارك المزروعي في عدة لجان داخلية بالإضافة إلى لجان خارجية مشتركة مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي في سبيل وضع وتحديث القوانين والتشريعات المرتبطة بالأسواق المالية.

– شارك في عدة لجان للتحقيق في التلاعبات والتداولات المشبوهة وشارك في الكثير من الدورات التدريبية المختصة بأسواق المال وبالتأهيل الإداري.

– انتدب عضواً مؤسساً لصندوق الشيخ خليفة لدعم مشاريع الشباب.