من دافوس ..حسين سجوانى يرسم آفاق الاستثمار العقاري

شهدت أروقة دافوس حضوراً لافتاً لقطب العقارات الإماراتي حسين سجواني, حيث التقى العديد من قادة العالم من بينهم “مايكل ديل”، أحد رواد التكنولوجيا في هذا العصر. ورئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش معرباً تطلعه للعمل عن كثب مع “أندريه” في المستقبل.

جولة سجوانى شملت تصريحات هامة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حيث أوضح أنه في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ينظم العلاقات بين الجانبين مستقبلا، وهو ما يتوقع محللون أن يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه، والأصول، فإنه سيبقي على خططه الاستثمارية هناك، مضيفا أن داماك تمتلك 6ر1 مليار دولار نقدا.

وتابع سجواني إنه “في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ستكون هناك فرص وسنتطلع لاستغلال هذا.. لندن ستظل لندن، ويجب أن تشتري مهما كان الوضع سيئا” لافتاً إلى أن شركته تتطلع إلى إبرام صفقات تتراوح قيمتها بين 500 مليون، ومليار جنيه استرليني، في وسط لندن. وكشف رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية الإماراتية عن عزم شركته تسليم 8000 وحدة سكنية خلال العام الجاري. وأشار إلى أن “داماك” أبرمت عقداً بقيمة 600 مليون درهم مع “أرابتك”خلال 2018 مؤكدا سعي شركته إلى خفض المديونية هذا العام بنحو 300 مليون دولاروأن أسعار العقارات في الإمارات وصلت إلى القاع، وستستمر كذلك حتى 2020، لامتصاص فائض المعروض.

في ما يتعلق بسيولة الشركات العقارية، أكد أن شركة “داماك” لديها سيولة بـ6.5 مليار درهم.وشدد على أن الشركة حافظت على مبيعات وربحية جيدة في العام 2018.ونوه بأن حصة الشركة بلغت ما بين 22 و25% من إجمالي مبيعات العقارات السكنية في 2018، بقيمة تتراوح بين 15 إلى 18 مليار درهم.

تتبوأ شركة داماك العقارية مكانة رائدة في قطاع العقارات المترفة في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2002، إذ تقوم بتقديم العقارات السكنية والتجارية والترفيهية الفاخرة عبر المنطقة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، وعُمان، إضافة إلى المملكة المتحدة. ونجحت شركة داماك العقارية في وضع بصمتها المميزة على أرقى وأحدث أنماط المعيشة المعاصرة، مرسخة مكانتها باعتبارها المطور الرائد للعقارات الفاخرة في المنطقة.

وأتمت الشركة تسليم حوالي 24,000 منزلاً، وبلغ عدد وحداتها السكنية ما يزيد عن 40,000 وحدة في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء، تضم أكثر من 10,000 وحدة من الغرف الفندقية والشقق الفندقية والفلل متكاملة الخدمات، حيث ستقوم بإدارة هذه المشاريع من خلال ذراعها للضيافة “داماك للفنادق والمنتجعات”.نتجعات”.

تعليقات

comments