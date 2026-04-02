منصة estaie الإماراتية تحصل على تمويل أولي للتوسع في سوق الإقامات طويلة الأجل

علنت “إستاي” (estaie)، أول منصة عالمية للحجوزات طويلة الأمد قائمة على الذكاء الاصطناعي، عن إغلاق جولة تمويل تأسيسية (Pre-Seed) من سبعة أرقام، بقيادة PlusVC وOrbit Ventures، وبمشاركة كل من Falak Angels وValue Makers Studio (VMS) وVasil Zdravkov.

تُعد “إستاي” جزءًا من in5، حاضنة الأعمال الرائدة في دبي والتابعة لـ مجموعة تيكوم (TECOM Group PJSC)، وستُسهم هذه الجولة في تسريع توسّع “إستاي” في منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز استراتيجي على المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع توسيع عملياتها إلى الرياض .

تأسست “إستاي” في عام 2025، بقيادة المؤسس والرئيس التنفيذي أسامة شوقي، وهو رائد أعمال متمرس أسس ست شركات وحقق ثلاث صفقات تخارج ناجحة. كما شغل سابقًا مناصب قيادية في القطاعات التجارية بشركات عالمية كبرى مثل Orange Business وConcentrix، إلى جانب المدير التنفيذي للتقنية والشريك المؤسس نيميت سولانكي، وهو خبير تقني وقائد منتجات سابق في شركات كبرى مثل “كريم” وGrab وDeutsche Telekom، والمدير التنفيذي للعمليات والشريك المؤسس مارك ريد، مسؤول تنفيذي في قطاع السفر والضيافة بخبرة سابقة في Finnair وTrailfinders وWalt Disney.

انطلقت “إستاي” برؤية واضحة لمعالجة فجوة حقيقية في قطاع الضيافة، تتمثل في الإقامات طويلة الأمد التي تقع بين الفنادق التقليدية، والتأجير السكني، وسفر الشركات. فبينما تهيمن منصات الإقامات القصيرة المبنية على منطق التسعير الليلي على السوق، لا يزال قطاع الإقامات طويلة الأمد يعاني من تجزؤ واضح، ونماذج تسعير غير مهيأة لهذا النوع من الإقامات، وعمليات تشغيل تقليدية، وأنظمة توزيع قديمة. وتنعكس هذه التحديات في ضعف الكفاءة التشغيلية، سواء من حيث انخفاض معدلات الاستفادة من الوحدات، أو خسارة الإيرادات للمشغلين، أو محدودية الشفافية وسهولة الوصول بالنسبة للعملاء.

ومن هذا المنطلق، تم تطوير “إستاي” لتكون أكثر من مجرد منصة جديدة، بل منصة تعريفية لفئة متخصصة لم تكن قائمة بصيغتها الحالية في السوق. وتعتمد الشركة على تقنيات مطوّرة داخليًا ومدعومة بثلاث براءات اختراع قيد التسجيل، لتوفير بنية تحتية مصممة خصيصًا لقطاع الإقامات طويلة الأمد.

​​وبهذه المناسبة، صرّح أسامة شوقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إستاي”، قائلاً: “يُعدّ قطاع الإقامات طويلة الأمد فئة ضخمة وسريعة النمو، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى البنية التحتية المتخصصة التي تلبي طبيعته التشغيلية والتسعيرية. في “إستاي”، نبني طبقة تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي مخصصة لهذا القطاع، تجمع بين بيانات الطلب، وذكاء التسعير، وربط عناصر المنظومة ضمن منصة متكاملة. نحن ممتنون لدعم مستثمرينا بينما نسرّع توسعنا في المنطقة ونعمل على ترسيخ مكانتنا كمنصة رائدة في فئة الإقامات طويلة الأمد.”

ومن جانبه، قال حسن حيدر، المؤسس والشريك الإداري لـ Plus VC: “تبني “إستاي” منصة رائدة في مجال الحجوزات طويلة الأمد، تستهدف شريحة سريعة النمو ولكنها غير مخدومة بشكل كافٍ في سوق الضيافة. وبفضل عملها عند تقاطع العقارات والسفر والتكنولوجيا، تتمتع المنصة بإمكانية إحداث نقلة نوعية في كيفية اكتشاف الحجوزات طويلة الأمد وحجزها وإدارتها. وهذا يتماشى تمامًا مع التزامنا بدعم الشركات الناشئة المبتكرة التي تعيد صياغة الصناعات التقليدية، ويسرّنا دعم أسامة ومارك ونيميت وفريقهم في مسيرتهم نحو التوسع وترسيخ مكانتهم كرواد في قطاع الحجوزات طويلة الأمد.”

وصرّح ويليام باو بين، الشريك الإداري العام في Orbit Ventures، قائلًا: “تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولًا ديناميكيًا متسارعًا، ما يجعلها وجهة جاذبة لأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم. وتتيح “إستاي” لهذه الكفاءات حجز إقامات تمتد لشهر أو أكثر بأسعار أكثر تنافسية، مما يقلل من التحديات التقليدية التي كانت تحول دون العيش والعمل في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تُمكّن شركاءها من الفنادق من تحقيق مصادر دخل جديدة عبر رقمنة قطاع تقليدي كان يعتمد بشكل كبير على الإجراءات اليدوية.”

كما صرّح معتز أبوعنق، الرئيس التنفيذي لـ Value Makers Studio (VMS): “جاءت مشاركتنا في هذه الجولة التمويلية عبر استثمار مباشر في “إستاي”، تأكيدًا على التزامنا بدعم المؤسسين الذين يعملون على ابتكار فئات جديدة في السوق وإحداث تحول في القطاعات التقليدية. ومن خلال موقعها عند تقاطع الضيافة والعقار والتقنية، تتمتع الشركة بمقومات قوية تتيح لها الاستفادة من الطلب المتزايد على الإقامات طويلة الأمد المدعومة بالتقنية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. ولا يقتصر دورنا على الاستثمار فحسب، بل نعمل بشكل وثيق مع الفريق لدعم دخولهم إلى السوق، وبناء شراكات استراتيجية، وتعزيز الوصول إلى الجهات والمؤسسات الكبرى بما يضمن توسعًا مستدامًا. نحن فخورون بدعم أسامة وفريق “إستاي” في هذه المرحلة من النمو، خاصة مع تركيزهم على السوق السعودي كأحد أهم أسواقهم الاستراتيجية.”

حققت الشركة نتائج قوية منذ إطلاقها في أبريل 2025. حتى الآن، تعاقدت الشركة مع أكثر من 400 فندق و 1000 منزل للعطلات، بما في ذلك ثلاث اتفاقيات إقليمية كبرى. أما من جانب الطلب، فقد حجز الضيوف أكثر من 3000 ليلة فندقية عبر موقع estaie.com، مع نمو شهري مستمر بنسبة تتراوح بين 17-18%، مما يضعها ضمن أسرع الشركات الناشئة نموًا في تكنولوجيا الضيافة في المنطقة.