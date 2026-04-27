منحت شركة نخيل عقودًا بقيمة 953 مليون دولار لبناء 544 فيلا في نخلة جبل علي

منحت شركة نخيل، التابعة لـ دبي القابضة للعقارات، عقودًا تتجاوز قيمتها 3.5 مليار درهم إماراتي إلى كل من Ginco General Contracting L.L.C وUnited Engineering Construction (UNEC)، وذلك لبناء 544 فيلا في مشروع نخلة جبل علي، في خطوة تُعد محطة رئيسية في تنفيذ أحد أبرز مشاريع الواجهة البحرية في دبي.

وبموجب هذه العقود، ستتولى شركة Ginco بناء 354 فيلا ضمن السعفات من A إلى D، بينما ستقوم UNEC بتشييد 190 فيلا ضمن السعفات E وF. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء خلال هذا الربع، على أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الرابع من عام 2028.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات، إن “ترسية هذه العقود تمثل تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مشروع نخلة جبل علي، حيث تتقدم أعمال البناء الآن عبر عدة سعفات”. وأضاف أن المشروع يمثل توسعًا كبيرًا في ساحل دبي، وسيدعم النمو طويل الأجل، كما يعزز جاذبية الإمارة كمكان للعيش والاستثمار والزيارة.

من جانبه، أكد غياث محمد غياث، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Ginco General Contracting، أن الشركة ستنفذ المشروع وفق أعلى المعايير.

كما صرّح المهندس عبد الحليم موحد، رئيس مجلس إدارة UNEC، قائلاً: “نحن نُقدّر شراكتنا مع نخيل تقديرًا عميقًا، ونلتزم بالحفاظ عليها وتعزيزها مع المضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من النجاح”.

ويُعد مشروع نخلة جبل علي جزءًا رئيسيًا من التوسع الحضري المستقبلي لإمارة دبي، حيث يسهم في تطوير الساحل الجنوبي للإمارة ويعزز رؤيتها طويلة الأمد لإنشاء مجتمعات ساحلية مستدامة وعالية الجودة.

وتندرج الفلل التي تم ترسيتها ضمن مجموعة أوسع تضم 10 نماذج معمارية مختلفة.