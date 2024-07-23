مملوكة لـ”أدنوك للإمداد” و”وانهوا” الصينية ترسي عقوداً بـ1.9 مليار دولار

أرست “إيه دبليو للملاحة” المملوكة لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات” الإماراتية ومجموعة “وانهوا” الصينية للصناعات الكيميائية، عقوداً بقيمة إجمالية 7 مليارات درهم ( 1.9 مليار دولار) لبناء ناقلات للإيثان والأمونيا، وفق إفصاح نشره سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

جرى تأسيس “إيه دبليو للملاحة”، المشروع المشترك بين الشركتين الإماراتية والصينية في عام 2020،”بهدف دعم العمليات العالمية لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات” وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في القطاع الصناعي، حسب البيان.

تمت ترسية العقود على حوض “جيانغ نان” الصيني لبناء تسع ناقلات إيثان مقابل 5.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار) تقريباً، وناقلتين للأمونيا مقابل 900 مليون درهم (250 مليون دولار) تقريباً مع خيار بناء ناقلتين عملاقتين للأمونيا بنفس السعر.

“وستكون الناقلات الجديدة من بين أكبر ناقلات الإيثان والأمونيا في العالم، مع تجهيزها بمحركات تعمل بالوقود المزدوج موفرة للطاقة”، وفق البيان.

كما سيتم استخدام ناقلات الإيثان “العملاقة” بموجب عقود تأجير لمدة 20 عاماً ومن المتوقع أن تحقق إيرادات تبلغ 14.7 مليار درهم إماراتي (4 مليارات دولار) طوال الفترة التي تغطيها العقود لمدة 180 عاماً، حسب البيان.

تبلغ سعة ناقلات الإيثان 99 ألف متر مكعب لكل منها، وسيتم تجهيزها بمحركات تعمل بالإيثان أو الوقود التقليدي، ومن المقرر تسليمها بين عامي 2025 و2027. أما ناقلات الأمونيا فتبلغ سعة كل منها 93 ألف متر مكعب، وسيتم تجهيزها بمحركات تعمل بغاز البترول المسال أو الوقود التقليدي، ومن المقرر تسليمها بين عامي 2026 و2028.