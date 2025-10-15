“ملتيبلاي” تعلن الاستحواذ على “2 بوينت زيرو” و”غذاء القابضة” في بقيمة 5.84 مليار درهم

أعلنت مجموعة “ملتيبلاي” الإماراتية عن نيتها الاستحواذ على شركتي “2 بوينت زيرو” و**”غذاء القابضة”**، التابعتين لمجموعة “العالمية القابضة”، في صفقة تبادل أسهم تصل قيمتها إلى نحو 5.84 مليار درهم.

وذكرت الشركة في بيانٍ نُشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارتها وافق على تقديم عرض الاستحواذ، والذي يتضمن إصدار 23.36 مليار سهم جديد ليرتفع بذلك رأسمال المجموعة بعد الدمج إلى 8.64 مليار درهم.

وأوضح البيان أن الصفقة ما زالت بانتظار موافقات المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

وقالت سامية بوعزة، الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة لمجموعة “ملتيبلاي”:

“من خلال هذه الصفقة نؤسس مجموعة استثمارية متوازنة ومتنوعة بقيمة 120 مليار درهم، تمتد أنشطتها عبر قطاعات الطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتغليف والتعدين والملابس والإعلام والتنقل والجمال.”

تأسست “2 بوينت زيرو” مطلع عام 2024 على يد مجموعة “العالمية القابضة”، وهي شركة استثمارية تعمل في مجالات الطاقة والتعدين والخدمات المالية، فيما تُعد “غذاء القابضة”، المدرجة في سوق أبوظبي منذ عام 2020، من أبرز الشركات العاملة في الزراعة والإنتاج الغذائي والتوزيع.