مقابلة حصرية مع المستثمر السويسرى ايريك ساراسين

إيريك :

– المنطقة حققت تحول ملحوظ في الاقتصاد من خلال مبادرات مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتطوير دبي.

– ضرورة الرؤية الاستراتيجية والمبادرات الجريئة ضرورية لتحقيق المكانة البارزة للشرق الأوسط على الساحة العالمية.

– السعي نحو السلام والاستقرار كجزء من النهج الشامل لتحقيق التطور الاقتصادي والجيوسياسي في المنطقة

– ألاحظ جهودًا كبيرة في مجال العمل سواءً من الحكومة أو من الأفراد والشركات فى منظقة الخليج

– الإمكانيات للتعاون بين الجهود الخيرية في الخليج ونظرائهم الأوروبيين هي هائلة

– تمكين المديرين المحليين فى الخليج يتطلب إطارًا تعليميًا قويًا ينقل المعرفة حول الاستثمارات البديلة

أجرى موقع أموال مقابلة خاصة مع المستثمر ايريك ساراسين حيث قاد إريك بعد مسيرة مهنية ناجحة بنك عائلي سابقًا إلى أن يصبح واحدًا من أبرز البنوك الخاصة في سويسرا، والتي توجت بدوره كرئيس للخدمات المصرفية الخاصة والرئيس التنفيذي المساعد للمجموعة. يعمل إيريك اليوم كمستثمر نشط ورائد بالأعمال الخيرية . يدير مكتب عائلته الخاص، من سويسرا. كما أن إريك عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات الخاصة وشركات الاستثمار، ويترأس Tiger21 Switzerland. خلال مسيرته المهنية، شغل إريك أيضًا العديد من الوظائف القيادية العامة والثقافية.

من خلال مناصبك في مجال ابتكار رأس المال الاستثماري وفي ظل بيئة صعبة مع ارتفاع أسعار الفائدة، أين ترى التحديات والفرص، خاصة في مجالات الابتكار ورأس المال المغامر؟

أعتقد أن هناك فرصًا هائلةبشكل عام وهي جيدة جدًا ومقارنة بعام 2023 الذي كان عامًا صعبًا للغاية وليس معن ذلك أن 2024 لن يكون صعباً لكن تبدو التحديات هذا العام في بيئة الاستثمار أفضل قليلاً خاصةً , مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة المحتملة خلال الستة إلى تسعة أشهر القادمة.يلذلك، أعتقد أننا سنرى توزيع رؤوس الأموال إلى بيئة رأس المال المغامر والخاص بشكل أكبر. والابتكار هو في الصدارة. لا داعي لقول أن هذا في عقول الجميع، ومع ذلك، أعتقد أن الابتكار يجب أن يتم اختياره بعناية جدًا إذا دخلت إلى هذا المجال.

نحن نتطلع إلى ظروف أفضل في عام 2024. وقد أثرت البيئة على التقييمات لمختلف القطاعات ولكن كيف تكيف المستثمرون مع هذا النموذج الجديد؟أعتقد أنه عندما ننظر إلى الجانب الاقتصادي الكلي، فإن النمو الاقتصادي العالمي سيكون منخفضًا نسبيًا. لكن هناك دائمًا مفاجآت، كما تعلمون. لقد شهدنا مفاجآت من قبل. أعتقد، والتفكير بشكل إيجابي،أننا سنرى مفاجآت إيجابية في التطور الاقتصادي. بالطبع، عند التركيز على الوضع الجيوسياسي الذي نواجهه الآن، هذا هو العامل غير المعروف بشكل كبير. أعتقد أن الصين ستقوم بعمل أفضل مما نتوقع. أعتقد أيضًا أن الولايات المتحدة، أوروبا متأخرة. وفي هذا السياق الاقتصادي، أعتقد أن التقييمات ستظل مرتفعة عمومًا. ومع ذلك إذا كنت مستثمرًا ذكيًا وعثرت على شركات في قطاع التكنولوجيا والابتكار، ورأس المال الخاص. المفتاح يكمن في اختيار الشركات والبلدان بدقة. إنها عن التنقل في هذه البيئة بدقة.

أما القطاع الذي تجده مثيرًا للاهتمام بشكل خاص اليوم، هو.الذكاء الاصطناعي والذى ما زال يهيمن على المناقشات، على الرغم من أنه قد يحمل قليلاً من الضجة. التشغيل التلقائي، تكنولوجيا سلسلة الكتل، الطباعة ثلاثية الأبعاد، إنترنت الأشياء، والمنظر الجديد للطاقة هي جميع المجالات التي تستحق الاستكشاف. ومع ذلك، يبقى التركيز على النهج الانتقائي، والتعاون مع المستشارين المطلعين ضروريًا لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

هل يمكن أن تخبرنا المزيد عن مجموعة التفرد وما هي أهداف هذه المنظمة؟

بدأت مجموعة التفرد عملها قبل خمس سنوات بمبادرة من شخصين خرجا من جامعة التفرد، وهما مؤمنان بأهمية مفهوم التفرد وتطبيقاته في مجالات مختلفة، خاصة مع التقدم المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، حيث من المتوقع أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى هائل من الذكاء بحلول عام 2040. كرئيس لمجلس الإدارة، كان لي الشرف بقيادة هذه المجموعة وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها.

تمثل مؤشر ناسداك التفردي الذي أسسته مجموعتنا بادرة هامة في هذا السياق، ولكن نظرًا لعدم توفر فرص الاستثمار الملائمة، قررنا إنشاء صندوق رئيسي طويل المدى يستهدف الشركات العالمية ذات التفرد والابتكار في مختلف القطاعات. يتمثل هدفنا الأساسي في اصطياد الابتكار حول العالم، مع التركيز على قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والطاقة النظيفة، والروبوتات.

رغم التحديات التي واجهتنا في عام 2022، إلا أننا شهدنا تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات الخمس الماضية، ونحن ملتزمون بالتوسع وزيادة تأثيرنا في السوق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، نخطط لإطلاق صندوق جديد في الولايات المتحدة، مما سيساعدنا على تعزيز قدراتنا في استثمارات الابتكار والتفرد على الصعيدين المحلي والعالمي.

إذا أخذنا في الاعتبار الابتكار ورأس المال الاستثماري، وهما استثمارات تُعتبر عالية المخاطر ، فكيف يمكن للمستثمر بشكل عام تحقيق التوازن داخل محفظته بأكملها؟ كيف يمكنه استغلال فرص الابتكار ورأس المال الاستثماري مع المحافظة على ثروته أو زيادتها؟

بالتأكيد، إنه مسألة هامة. استنادًا إلى تجربتي الواسعة كمصرفي لمدة 30 عامًا، حيث قمت بتقديم النصائح والإرشادات للعملاء بشأن التنويع، شهدت كيفية تحول تصورات بعض الاستثمارات مع مرور الوقت. عند التفكير في بدايات الإنترنت، كان الكثيرون يعتبرونها استثمارًا عالي المخاطر وكانوا ينصحون بعدم الاقتراب منها. ومع ذلك، كما نعلم اليوم، أصبح الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وقد فات البعض العديد من الفرص المهمة.

ومع ذلك، فإن الأسس الأساسية لتحقيق التوازن بين المخاطر والعائدات لا تزال ثابتة. يعتبر التنويع أمرًا أساسيًا، بالإضافة إلى فهم قدرتك على تحمل المخاطر، كما يتم تعليمه في كل كلية تجارة. اليوم، على الرغم من وجود مخاطر لا زالت تترتب على مختلف الاستثمارات، بما في ذلك الابتكار ورأس المال الاستثماري، إلا أن هناك فرصًا كبيرة أيضًا.

بالنسبة للمستثمرين سواء كانوا محافظين أو مؤسسين، أعتقد أن الجوهري في محفظتهم يجب أن يركز على تحقيق عائدات مستقرة وجيدة. ومع ذلك، من المهم بالمثل تخصيص جزء من المحفظة لرأس المال الخاص/رأس المال الاستثماري، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الابتكارية. فتضييع تلك الفرص قد يكون خطأ.

ولكن، من الضروري الحفاظ على نهج متوازن. حتى إذا تعرضت لخسائر في بعض الاستثمارات، لا ينبغي أن تؤثر بشكل كبير على المحفظة بأكملها. المفتاح هو إدارة المخاطر بفعالية مع استغلال الفرص للنمو

باعتبارك مستثمرًا مصرفيًا دوليًا، كيف ترى التحول،فى الشرق الأوسط ومنطقة الخليج فى مجال الاستثمارات الخارجية وفيمت يتعلق بجذب الاستثمارات ؟

من الواضح أن لدى الشرق الأوسط تاريخًا غنيًا من الحضارة يسبق الغرب بكثير، وأن هناك اعترافًا متزايدًا بضرورة تنويع الاقتصادات بعيدًا عن الاعتماد فقط على الوقود الأحفوري. هذا الاعتراف ملموس بشكل خاص في دول مثل الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) والمملكة العربية السعودية.

تتناول مجلس التعاون الخليجي (مجلس التعاون الخليجي) نشطًا استراتيجيات لتعزيز أهمية المنطقة سواء على الصعيدين الجيوسياسي والاقتصادي. حققت دبي، بنهجها المتطلع، تحولاً ملحوظاً منذ عام 2000، مجذبة انتباهًا واستثمارًا من جميع أنحاء العالم. بالمثل، يهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان إلى توجيه البلاد نحو التنويع الاقتصادي والقيادة العالمية.

بالإضافة إلى التنويع الاقتصادي، هناك اعتراف بإمكانية لعب الشرق الأوسط دورًا مهمًا في تعزيز السلام في المنطقة. الازدهار الاقتصادي غالبًا ما يترافق مع الاستقرار والسلام، ويمكن أن يحقق الشرق الأوسط السلام يعود بفوائد اقتصادية بعيدة المدى للمنطقة بأكملها.

بشكل عام، يبدو أن هناك اعتراف بضرورة الرؤية الاستراتيجية والمبادرات الجريئة لتحقيق المكانة البارزة للشرق الأوسط على الساحة العالمية، سواء اقتصاديا أو جيوسياسيًا، بالإضافة إلى السعي نحو السلام والاستقرار داخل المنطقة.

ولكن كيف يمكن للمكاتب الخاصة فعل ذلك بشكل كبير و بطريقة أوسع ومنهجية؟

يبدو أن الجهود الحالية تركز على جذب الشركات للانتقال إلى الشرق الأوسط لتطوير وجودها كمركز اقتصادي، خاصةً مع وجود نظام بيئي يضم أكثر من ثلاثة مليارات شخص في المنطقة. هذا يأتي في المقام الأول. وبالفعل، نرى زيادة في إنشاء المكاتب العائلية، كما يحدث في سويسرا، حيث يوجد بالفعل 450 مكتبًا عائليًا في هذا البلد الصغير، وهذا العدد في تزايد مستمر وسيستمر أيضًا في الشرق الأوسط. يستخدم الأثرياء البنوك كوسيلة للتحوط، لكنهم يقررون بشكل مستقل استثماراتهم المستقبلية مع المحترفين الرائدين في مجموعتهم.

هذه النقطة الرئيسية يمكن أن تستمر في دعم المكاتب العائلية. ولا يقتصر الأمر على العائلات في الشرق الأوسط التي تجد مركزًا في الإمارات أو السعودية، بل يمكن أيضًا استغلال التنويعات المتاحة في المنطقة. بالتالي، يمكن أن تشمل هذه الجهود إنشاء فروع لمكاتب العائلات حتى من أوروبا وحتى الولايات المتحدة. هؤلاء الأشخاص يقولون: “أرغب في أن أكون هناك وأن أساهم في التنمية في هذه المنطقة”.

برأيك كيف يمكن تمكين المديرين المحليين أيضًا للحصول على نظام بيئي قوي ومستدام للأسهم الخاصة المحلية و ما هي الحلقة المفقودة اليوم ؟

التعليم يبدو بالفعل عاملًا أساسيًا في تمكين الأفراد داخل مجال الاستثمارات البديلة. من خلال تقديم برامج تعليمية شاملة وتدريبية مصممة لتلبية احتياجات كل من الشباب والمحترفين ذوي الخبرة، يمكن للأفراد في المنطقة تطوير المهارات والخبرات اللازمة للتفوق في مجالات مثل رأس المال الخاص ورأس المال الاستثماري.

تمتلك المؤسسات والجامعات الغربية معرفة وموارد قيمة في هذا المجال ويمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في إنشاء برامج تعليمية داخل المنطقة. من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات المحلية، يمكن لهذه الكيانات تقديم دورات وجلسات تدريب مركزة على الاستثمارات البديلة، وبالتالي تقليل الحاجة للأفراد للبحث عن التعليم في الخارج.

علاوة على ذلك، هناك فرصة للبنوك وشركات رأس المال الاستثماري والمؤسسات المالية الأخرى لإنشاء وجود داخل المنطقة والتفاعل بنشاط مع المحترفين ورجال الأعمال المحليين. من خلال التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين، يمكن لهذه الكيانات فهم الفرص والتحديات الفريدة الموجودة في المنطقة والعمل معًا للاستفادة منها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم تعزيز التعاون بين الكيانات المحلية والدولية في تسهيل تبادل الأفكار والفرص سواء داخل المنطقة أو على المستوى العالمي. من خلال استغلال قوتهم وشبكاتهم المتنوعة، يمكن لهذه الشراكات دفع الابتكار والنمو في قطاع الاستثمارات البديلة بينما تستفيد الاقتصادات العريضة.

بشكل عام، يمكن أن يسهم الجهد المشترك في تفضيل التعليم وتعزيز التعاون وإنشاء وجود قوي داخل المنطقة في فتح الإمكانات الكاملة للبيئة المالية البديلة في الشرق الأوسط وخارجه.

كيف ترى دور العمل الخيري في عالم اليوم العالم لمجتمع الأعمال؟

لقد كنت دائمًا نشطًا في الأعمال الخيرية في بنك عائلتنا الأصلي، وكنا دائمًا نقول إن 20 إلى 25% من وقتنا مخصصة للأعمال الخيرية، وكانت تربيتي دائمًا على هذا النحو. كان دائمًا السؤال هو إعطاء شيء مرة أخرى، إعطاء ليس فقط المال ولكن أيضًا خبرتك ومعرفتك. لذا هذا هو البداية، وبعد ذلك، أعتقد أن الأنشطة الخيرية يجب أن تكون أيضًا مثل أي استثمار مُنظم جيدًا يجب عليك أن تعرف ما تريد تحقيقه.

أعتقد أن الموضوع الرئيسي اليوم هو بالطبع إنقاذ كوكبنا من تغير المناخ والمسألة البيئية بأكملها التي شخصيًا كنت أتعامل معها لسنوات عديدة، وهو مهمة ضخمة، وكما تعلم، نحن في أسوأ الأوقات بالنسبة لهذا الجانب، لذا نحن بحاجة للقيام بشيء ما. لذا، أود أن أحث الجميع إذا قاموا بالأعمال الخيرية، أن يكونوا يفعلون ذلك من أجل العملاء، وللكوكب، شيء من أجل الكوكب، شيء من أجل الرفاه الاجتماعي، لأنني أؤمن بقوة أنه إذا كان لدينا توازن اجتماعي في العديد من البلدان، توازن اجتماعي بين الأثرياء والفقراء يزداد، فإن تحقيق التوازن سيمنح الاستقرار في كل بلد، استقرارًا سياسيًا وازدهارًا.

وإذا نظرنا إلى ما حدث في الماضي، فلنقل في السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية، إذا نظرنا حقًا إلى الحقائق، فإن العالم أصبح مكانًا أفضل بالفعل، كثيرون لا يرغبون في معرفة ذلك أو سماع ذلك، والإعلام لا يساهم في هذه الحقيقة. ولكن مستمرون في هذا المسار، أعتقد أن الأعمال الخيرية هي وسيلة رائعة للصناديق السيادية وكذلك مكاتب العائلات الخاصة للمساهمة في شيء، وأنك بحاجة لمعرفة بالضبط ما تريد تحقيقه، وبالطبع، ليس للربح، لذا عليك أن تعرف مع أي نوع من المنظمات تعمل، لأن هناك أيضًا فروقات كبيرة هناك

كيف ينبغي لمنطقة الخليج أن تتعامل مع هذا الجهد الخيري؟ ما الذي ينبغي عليها أن تقدمه في إطار السرد الاستثماري الأوسع؟ وهل هناك طرق لتدوين ذلك؟ نعلم أن هناك شراكة عالمية بين منطقة الخليج وجهود الأعمال الخيرية الأوروبية؟

دعني أعود بسرعة إلى موضوع العمل الخيري بشكل عام، وخاصةً في ضوء ما يحدث في العالم الآن. يجب أن نعترف بأنه، بالإضافة إلى الصراعات الكبيرة التي نشهدها حاليًا، هناك حوالي 40 حربًا جارية في العالم في الوقت الحالي. ولا بد أن نتذكر أن الإنفاق السنوي على التسليح يبلغ 2.2 تريليون دولار، وهو مبلغ هائل للغاية. إذا ما تصورنا أننا عشنا في عالم أكثر سلامًا، وأنفقنا جزءًا من هذا المبلغ، بين 1 إلى 5٪، على الأغراض الخيرية، للبيئة وغيرها، فسيكون لهذا تأثير هائل، ولكن مرة أخرى، ليس من على عاتقي أن أحكم على ذلك. وأيضًا، أرغب في التأكيد على أهمية الحقائق، وأود أن أذكر أن هناك كتابًا مهمًا يحمل عنوان “الواقعية البيانية” للبروفيسور هانس روسلينغ، الذي يقدم تحليلًا واضحًا لما تحقق في العالم في العقود الأخيرة، ويبين التحسن الحقيقي وراء الأرقام.

عندما نتحدث عن العمل الخيري في منطقة الخليج، يُعتبر هذا تحديًا بالنسبة لي، حيث لا أعرف بالضبط كيف تم تطويره. ولكن من خلال تجربتي في دبي، ألاحظ جهودًا كبيرة في هذا المجال، سواءً من الحكومة أو من الأفراد والشركات. بالإضافة إلى ذلك، في السعودية، هناك جهود كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، والتي يمكن أن تُعتبر أيضًا جهودًا خيرية. التعاون هو العنصر الأساسي في هذا السياق، ويجب على المنظمات الخيرية الأوروبية أن تتعلم المزيد عن جهود منطقة الخليج وتفهم أهدافها في هذا المجال