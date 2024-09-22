مصر تطرح حصة من أسهم المصرف المتحد بالبورصة مطلع 2025

قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية خلال الربع الأول من 2025، بحسب بيان صحفي صادر عن “المركزي” اليوم الأحد.

عمل البنك المركزي على بيع “المصرف المتحد” أكثر من مرة خلال السنوات الماضية دون التوصل لاتفاق مع أي من المستثمرين الذين فحصوا المصرف.

قال مسؤول حكومي لـ”الشرق” إن الحصة التي سيتم طرحها تتراوح بين 30% و45%، مشيراً إلى أنه سيتم تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسعر السهم.

كان سعر الصرف عائقاً أمام اكتمال استحواذ “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي على “المصرف المتحد” نهاية 2022، حيث أراد الصندوق تقييم البنك بالجنيه المصري على أن يتم تحديد قيمة الصفقة بالدولار عند نقل الملكية، فيما أراد البنك المركزي التقييم بالدولار فقط.

وأضاف المسؤول الحكومي الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه تم اختيار الطرح بالبورصة عوضاً عن البيع لمستثمر استراتيجي لتنشيط التداولات بالسوق.

بحسب موقعه على الإنترنت؛ فإن “المصرف المتحد” الذي تأسس عام 2006، يمتلك 68 فرعاً على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صراف آلي.

يعمل البنك المركزي حالياً على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بطرح المصرف المتحد في البورصة، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.