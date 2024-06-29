مصر تستعد لتوقيع 38 اتفاقية بقيمة 70 مليار يورو

تستعد مصر لتوقيع 38 اتفاقية استثمارية بقيمة تصل إلى 70 مليار يورو (3.6 تريليون جنيه مصري) خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يُعقد في القاهرة اليوم وغداً، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق”.

يرجح أن يشهد المؤتمر توقيع 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة 61 مليار يورو في مجالات النقل والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما سيوقع نحو ما يصل إلى 11 اتفاقية أخرى إجمالية بقيمة 8.4 مليار يورو في مجالات الكهرباء والاتصالات والتعاون الدولي، فضلا عن توقيع نحو 11 صفقة بقيمة 400 مليون يورو.

في اليوم الأول للمؤتمر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو في مصر خلال المؤتمر.

تستعد مصر لتوقيع 38 اتفاقية استثمارية بقيمة تصل إلى 70 مليار يورو (3.6 تريليون جنيه مصري) خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يُعقد في القاهرة اليوم وغداً، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق”. يرجح أن يشهد المؤتمر توقيع 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة 61 مليار يورو في مجالات النقل والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما سيوقع نحو ما يصل إلى 11 اتفاقية أخرى إجمالية بقيمة 8.4 مليار يورو في مجالات الكهرباء والاتصالات والتعاون الدولي، فضلا عن توقيع نحو 11 صفقة بقيمة 400 مليون يورو. في اليوم الأول للمؤتمر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو في مصر خلال المؤتمر.