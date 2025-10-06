“مصر السيادي” يدرس الاستثمار في صندوق يستهدف جمع 400 مليون دولار

يدرس “صندوق مصر السيادي” الدخول كمساهم في رأسمال صندوق “شمال أفريقيا الثالث” (RNAFIII) التابع لشركة “أر إم بي في” (RMBV) للاستثمار المباشر الهولندية، والذي يستهدف جمع 400 مليون دولار أو أكثر، وفقاً لمصدرين مطلعين تحدثا إلى “الشرق”.

قال أحد المصدرين إن المفاوضات لا تزال جارية بشأن القيمة النهائية لمساهمة صندوق مصر السيادي في “RNAFIII”، في وقت تجري فيه مؤسسات محلية أخرى، بينها بنوك وشركات تأمين، مناقشات مماثلة للمشاركة في رأسمال الصندوق. وذكر المصدر أن صندوق “شمال أفريقيا الثالث” تمكن حتى الآن من جمع مساهمات بنحو 275 مليون دولار، تشمل 80 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي.

لماذا يهتم “مصر السيادي” بهذا الصندوق؟

الاهتمام بالمشاركة في هذا الصندوق يعود، بحسب المصدرين، إلى التزامه بإعادة استثمار ضعف مساهمة الصندوق السيادي داخل السوق المصرية، إلى جانب توزيعه العوائد بالدولار، مع منح بعض المستثمرين المحليين خيار المشاركة بالجنيه المصري، وهو ما ينطبق على الصندوق السيادي نفسه.

المصدر الآخر أوضح أن صندوق “شمال أفريقيا الثالث” يخطط لاستثمار ما بين 200 إلى 240 مليون دولار في مصر خلال الفترة المقبلة، أي ما يمثل ما بين 50% إلى 60% من رأسماله، في ضوء ما يعتبره السوق الأكبر والأكثر أهمية في شمال إفريقيا. وأضاف أن الشركة رفعت إجمالي رأس المال المستهدف من 300 مليون دولار سابقاً إلى 400 مليون دولار مبدئياً، وقد يتجاوز هذا الرقم بناءً على المفاوضات الجارية مع المستثمرين.

في تصريحات سابقة لـ”الشرق”، كشف أحمد بدر الدين، الشريك في “RMBV”، عن أن من بين المستثمرين الرئيسيين في الصندوق الجديد كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يساهم بـ80 مليون دولار، والوكالة الألمانية للتنمية بقيمة 20 مليون دولار، إضافة إلى مؤسسات أخرى مثل “ساوث سويز كابيتال”، و”الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي”، وصندوق “AfricaGrow” التابع لشركة “Allianz”.

تمتلك “RMBV”، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، استثمارات قائمة في السوق المصرية وأسواق شمال أفريقيا، من بينها مجموعة مستشفيات كليوباترا، وشركة تعليم المالكة لجامعة النهضة، إضافة إلى مستشفيات التوفيق، وشركة “Lilas” التونسية للمنتجات الصحية، وشركة “Cepro” الجزائرية. وتركّز الشركة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى كيانات رائدة على مستوى الإقليم.