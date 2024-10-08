مصرف الراجحي يؤمن أكبر قرض بنكي بالشرق الأوسط منذ مطلع العام

حصل “مصرف الراجحي” السعودي على قرض إسلامي مشترك مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.92 مليار دولار، بحسب شخص مطلع على الأمر. ويعد ذلك أضخم تمويل بنكي في الشرق الأوسط منذ مطلع العام.

جذب القرض المتوافق مع الشريعة لأجل 3 سنوات 20 مصرفاً تقريباً، بما يشمل المصارف المنُسقة، “بنك الإمارات دبي الوطني”، و”إتش إس بي سي” و”ماي بنك إنفستمنت بنك” (Maybank Investment Bank)، بحسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته خلال مناقشة أمور خاصة، الذي أضاف أن التمويل سيُقسم إلى شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار، وأخرى بقيمة 705 ملايين دولار، وسيستخدم لتمويل الأغراض العامة للمصرف.

يأتي أحدث قرض لـ”مصرف الراجحي” وسط شح السيولة المستمر في السعودية، حيث تجاوز نمو القروض معدل الودائع بهدف دعم الاقتصاد المحلي الذي انكمش العام الماضي. وتتوقع “بلومبرغ إنتليجنس” أن تحتاج البنوك المحلية لإصدار أدوات دين جديدة بقيمة تتراوح ما بين 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار سنوياً حتى 2028 لدعم استثمارات البلاد.