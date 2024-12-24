مصدر تستكمل الاستحواذ على أصول من شركة إنديسا في إسبانيا بقيمة 3.1 مليار درهم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل – مصدر، والتابعة لشركة ابوظبي الوطنية للطاقة – طاقة، استكمالها الاستحواذ على أصول من شركة إنديسا في إسبانيا.

وبموجب هذه الاتفاقية، استحوذت مصدر على حصة 49.99% في أصول شركة إي جي بي إي سولار مقابل قيمة مؤسسية بلغت 3.1 مليار درهم (817 مليون يورو) وقيمة أسهم بلغت 1.1 مليار درهم (280 مليون يورو).

ووفقا لبيان شركة مصدر، تندرج شركة إي جي بي إي سولار تحت شركة إنديسا التابعة لمجموعة إينيل، وتمتلك محفظة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية قيد التشغيل بقدرة 2 جيجاواط في إسبانيا.

وأضحت أن الشراكة مع إنديسا من شأنها أن تسهم في دعم تحقيق أهداف التحول في قطاع الطاقة بإسبانيا وعموم الاتحاد الأوروبي، وبموجب الاتفاقية الموقعة في 25 يوليو 2024، ستحتفظ إينيل بمهمة إدارة عمليات إي جي بي إي سولار وأصولها.

وأضافت أن الشراكة تتضمن اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، حيث تستحوذ إنديسا بموجبها ومن خلال شركة تابعة على 100% من الطاقة المنتجة من الأصول الشمسية الكهروضوئية، وستقوم مصدر وإنديسا بإضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 جيجاواط إلى المشاريع.

وقالت إنها عينت “سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد” كمستشار لصفقة الاستحواذ على إنديسا، و”لينكلاترز” كمستشار قانوني، و”يو إل” كمستشار فني، و”كي بي ام جي” كمستشار مالي وضريبي.

وبخصوص استكمال عملية الاستحواذ على كامل الحصص في شركة “سايتا ييلد” الإسبانية من شركة بروكفيلد رينيوبل المدرجة في بورصتي نيويورك وتورنتو، أوضحت مصدر في بيان اليوم، أنها استحوذت على الشركة مقابل قيمة مؤسسية بلغت 4.6 مليار درهم (1.2 مليار يورو)، وقيمة أسهم بلغت 2.7 مليار درهم (696 مليون يورو).

وأضافت أن عملية الاستحواذ على سايتا ستسهم في تعزيز أنشطتها في منطقة شبة الجزيرة الآيبيرية، منوهة إلى أن محفظة سايتا تضم مشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط، من بينها 538 ميجاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في إسبانيا، و144 ميجاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في البرتغال، و63 ميجاواط من أصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا.

وأشارت إلى أن شركة سايتا تشمل خططاً لتطوير مشاريع أخرى بقدرة 1.6 جيجاواط، ويُستثنى من الصفقة مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 350 ميجاواط، والتي ستحتفظ بها “بروكفيلد” وتستمر في تشغيلها.

وقالت إنها عينت بنك “بي إن بي بي” كمستشار لمعاملات الاستحواذ على سايتا، وشركة “لينكليترز” كمستشار قانوني، وشركة “يو إل” كمستشار فني، وشركة “برايس ووترهاوس كوبرز” كمستشار ضريبي، و”بيكسا بارك” كمستشار لاتفاقية شراء الطاقة.

وذكرت أن تمويل الاستحواذ تم جزئياً من خلال قسم تمويل الاستحواذ من بنك “بي إن بي بي”، وبنك “سانتاندير”، وبنك “إنتيسا”، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إس إم بي سي”، وتم تقديم المشورة للمقرضين من قبل شركة “أشورست”.