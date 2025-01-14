“مصدر” تتطلع لاستحواذات في أميركا لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة

تتطلع شركة الطاقة المتجددة الرئيسية في أبوظبي إلى توسيع أعمالها في أميركا بعد استحواذها على 50% بشركة “تيرا-جين باور هولدينغز” (Terra-Gen Power Holdings II) قبل عام.

وقال فيليب حداد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “مصدر أميركاس” (Masdar Americas)، خلال فعالية أقيمت في أبوظبي يوم الثلاثاء: “تعد الولايات المتحدة اليوم واحدة من أكبر أسواق النمو لدينا”، و”نحن نتطلع إلى النمو إلى حوالي 25 غيغاواط في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة”.

“مصدر” تستثمر في مشاريع التطوير والاستحواذات في جميع أنحاء العالم مع توسيع البلدان استخدامها لأشكال الطاقة النظيفة

قال جيم باغانو، رئيس “تيرا-جين” التنفيذي، في نفس المؤتمر، إن لدى شركته حوالي 4 غيغاواط من القدرة المركبة في الولايات المتحدة، منها 70% في كاليفورنيا. كما أن لديها 12 غيغاواط من القدرات قيد التطوير في ثلاث ولايات.

حداد ألمح إلى أنه من المرجح أن توسع “مصدر” أعمالها في الولايات المتحدة من خلال عمليات الاستحواذ. وقال: “هناك فرص لنا للاستثمار والاستحواذ على مشاريع إضافية قيد الإعداد كفرص داعمة لخطة النمو الخاصة بنا مع (تيرا-جين) وربما في مناطق خارج الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها (تيرا-جين)”.

وتدرس “مصدر” أيضاً أهدافاً للاستحواذ في أميركا اللاتينية، حيث تمثل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح في البرازيل تُعد بمثابة الفرص الأكثر جاذبية، وفق حداد.

. وبحلول 2030، تهدف الشركة إلى الاستثمار عبر حصص الملكية بأصول بقدرات إجمالية تبلغ 100 غيغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم “العاملة أو قيد الإنشاء أو المؤمنة”.