“مصدر” الإماراتية تطور مشروعات طاقة رياح في البحرين بقدرة 2 غيغاواط

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الإماراتية اتفاقية مع مجموعة “بابكو إنرجيز” للطاقة المتكاملة في البحرين لاستكشاف سبل التعاون في الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة رياح في المملكة بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط، وفق بيان صحفي نقلته وكالة أنباء العالم العربي اليوم الأربعاء.

قالت “مصدر”، وهي شركة الطاقة المتجددة المملوكة لحكومة أبوظبي، إن الاتفاقية التي تستهدف تطوير مشاريع طاقة رياح برية وبالقرب من الشواطئ ستكون بمثابة “خطوة استراتيجية” تدخل من خلالها إلى السوق البحرينية.

تتطلع البحرين إلى خفض الانبعاثات بمقدار 30% بحلول عام 2035 والوصول إلى الحياد المناخي في عام 2060 وفقاً لاستراتيجيتها الوطنية للطاقة، حسب البيان.

وتطور “مصدر” عدداً من مشاريع طاقة الرياح حول العالم، كما وقَعت عدداً من الاتفاقيات خلال شهر يناير 2023 لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 5 غيغاواط في دول أنغولا وأوغندا وزامبيا.

كما كانت الإمارات أول منتج للنفط في الخليج العربي يعلن عن هدف للوصول إلى صافي الصفر من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.