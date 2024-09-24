“مصدر” الإماراتية تستحوذ على “سايتا” من “بروكفيلد” مقابل 1.4 مليار دولار

استحوذت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” على شركة “سايتا ييلد” الإسبانية من شركة “بروكفيلد رينوابل” بقيمة حوالي 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، وفق بيان صحفي اليوم الثلاثاء. تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية المعتادة ومن المتوقع إغلاقها في نهاية عام 2024.

تعمل “سايتا” في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل أصول الطاقة المتجددة ولديها مشاريع تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة ضمن القطاع.

وتضم الصفقة محفظة متنوعة من المشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميغاواط، في إسبانيا والبرتغال، و63 ميغاواط من أصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا، حسب البيان.

كما تشمل خططاً لتطوير مشاريع أخرى بقدرة 1.6 غيغاواط، ويُستثنى من الصفقة مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 350 ميغاواط، والتي ستحتفظ بها “بروكفيلد” وتستمر في تشغيلها.