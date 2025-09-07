مشروع بين مصر للألومنيوم وألبا البحرينية باستثمارات 3 مليارات دولار

كشفت “مصر للألومنيوم” أن المشروع المشترك المحتمل مع شركة “ألمنيوم البحرين” (ألبا) لتشييد مصنع لتكرير مادة الألومينا، الخام الرئيسي في تصنيع الألمنيوم، في مصر تُقدر استثماراته المبدئية بنحو 3 مليارات دولار.

وأضافت الشركة في إفصاح لبورصة مصر اليوم الأحد أن مذكرة التفاهم التي وقعتها يوم الأربعاء الماضي للتعاون مع “ألبا” في تقييم جدوى بناء المصنع تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية المتكاملة وتوطين الصناعة، وخطة الشركة الطموحة لإعادة التأهيل الذاتي.

وتمتلك “ألبا” أكبر مصنع للألمنيوم، خارج الصين، على مستوى العالم، ما يضع البحرين على خارطة كبار منتجي الألمنيوم لتحتل المرتبة السادسة بين دول العالم.

قفز سهم شركة “مصر للألومنيوم” بنحو 4.4% في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، ليصل إلى 162.06 جنيه للسهم.

الأسبوع الماضي، اتفقت مصر مع البحرين على تنفيذ مشروعات مشتركة بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار، بجانب استهداف رفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين، شاملاً المواد البترولية، إلى حوالي 1.5 مليار دولار خلال عامين، مُقارنةً بـ661 مليون دولار في 2024، بزيادة قدرها 127%، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي مصري في وقت سابق لـ”الشرق”.

جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع انطلاق منتدى الأعمال المصري البحريني في القاهرة، بحضور وزراء ومسؤولين من الجانبين، وتضمن عقد لقاءات ثنائية بين شركات مصرية وبحرينية في قطاعات متنوعة. وبلغت الاستثمارات البحرينية في مصر قرابة 470 مليون دولار حتى نهاية 2024، عبر أكثر من 237 شركة تعمل في الخدمات المالية والصناعة والسياحة والعقارات، وفق ما صرح به وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب.

وقعت مصر مع البحرين خلال فعاليات المنتدى 22 مذكرة تفاهم واتفاقية، بينها 8 اتفاقيات يوم الأربعاء الماضي بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. ومن أبرزها مذكرة التفاهم بين “مصر للألومنيوم” و”ألبا” بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري.

في وقت سابق من الشهر الجاري، أشار خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة “ألبا” إلى أن حالة عدم اليقين التي تسود السوق تمثل اختباراً حقيقياً لمدى مرونة الشركة، مشدداً على جاهزيتها لمواجهة التحديات.

وفي إفصاح لبورصة البحرين في الثالث من سبتمبر، قال الرميحي “في خضم التقلبات المستمرة التي تشهدها السوق، ينصب تركيزنا وبشكل واضح على جوانب رئيسية، وهي الحفاظ على الأداء الثابت، ودفع جهود التميز التشغيلي، والالتزام بخفض التكاليف، وذلك في ظل سعينا لتحقيق أداء قوي مع نهاية العام 2025”.