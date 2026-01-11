مركز قطر للمال يعلن تعيين منصور راشد الخاطر رئيساً تنفيذياً

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية في المنطقة، عن تولي منصور راشد الخاطر منصب الرئيس التنفيذي للمركز، اعتباراً من 11 يناير 2026، خلفاً ليوسف محمد الجيدة.

يمتلك الخاطر خبرة تتجاوز 28 عاماً في عدة قطاعات، وسيشرف على أولويات المركز الاستراتيجية في الفترة المقبلة، بما في ذلك تطوير قطاع الخدمات المالية، واستقطاب أصحاب الثروات العالية، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي بالدولة. كما سيعمل على مواءمة عمل المركز مع رؤية قطر الوطنية 2030.

شغل الخاطر سابقاً عدة مناصب قيادية في قطاعي الاتصالات والطاقة، كان آخرها الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ تونس، وعمل أيضاً ضمن مجموعة أريدُ وقطر للبترول. إلى جانب ذلك، يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة أريدُ الجزائر، وسبق أن كان عضواً في مجلس إدارة كل من عربسات وشبكة الجزيرة، بالإضافة إلى عضويته في مجلس أمناء هيئة متاحف قطر.

يحمل الخاطر شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة Hull البريطانية، وماجستير في إدارة الطوارئ والكوارث من جامعة جورج تاون الأمريكية.