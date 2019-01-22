مدير بشركة استثمارات بريطانية بدافوس: الاقتصاد العالمي قد يواجه المزيد من الرياح المعاكسة

قال “مارتن جيلبرت” الرئيس التنفيذي المشارك لشركة الاستثمارات البريطانية “ستاندرد لايف أبردين” إن عددًا من الأحداث الجيوسياسية على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية أدت إلى تدهور بيئة الاستثمار بشكل ملحوظ.

وخلال حديثه مع شبكة “سي إن بي سي” على هامش أحداث اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” السويسرية، ضرب “جيلبرت” مثلا بالصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كمثالين على مدى تأثر معنويات الأسواق.

وأضاف: “هناك الكثير من المخاطر الجيوسياسية في النزاع بين الولايات المتحدة والصين – بالتأكيد نحن في مكان أسوأ مما كنا عليه قبل عام”، محذرا من أن الاقتصاد العالمي قد يواجه المزيد من الرياح المعاكسة هذا العام، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسواق.

واستكمل “جيلبرت”: “على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إن النمو العالمي سيكون على ما يرام في العام المقبل، إلا أن أسواق الأسهم تخبرنا بشيء مختلف تمامًا”، لافتا: “عادة ما تكون الأسواق مؤشرًا جيدًا للمستقبل، وهي تعطينا لمحة إلى أن هناك بعض المشاكل في المستقبل”.



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