مدن القابضة تتخارج من ذراع الضيافة التابعة لـ TMG لصالح ADQ وتستهدف إتمام الصفقة في الربع الأول 2026

دخلت شركة مدن القابضة في اتفاقيات نهائية للتخارج من كامل استثمارها غير المباشر في ذراع الضيافة التابعة لشركة TMG القابضة، وهي شركة آيكون لاستثمار الفنادق المحدودة (ICON)، لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، خلال الربع الأول (Q1) من عام 2026.

وأكد البيان أن هذه الصفقة لن تؤثر على أصول مدن القابضة في قطاع الضيافة خارج نطاق ICON، التي تمتلك محفظة تضم 15 فندقاً قيد التشغيل في دولة الإمارات، إضافة إلى أسواق عالمية أخرى.