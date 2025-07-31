محمد الطاسان: “بنيان”نقلة نوعية فى الذكاء الاصطناعي وتقلل التكاليف التشغيلية بأكثر من 50%

أعلنت شركة “أومني أوبس” – المزود الرائد لحلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية – عن الإطلاق الرسمي لمنصتها السيادية الجديدة “بنيان (Bunyan)”، كأول منصة سعودية متكاملة لخدمة الاستدلال (Inference as a Service)، وذلك عقب اجتماع استراتيجي مع معالي المهندس عبدالله عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال محمد الطاسان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أومني أوبس”، إن “بنيان تُحدث نقلة نوعية في أداء منصات الذكاء الاصطناعي، من خلال مضاعفة سرعة الاستدلال، وتقليل استهلاك الطاقة بأكثر من 50%، وتقليص زمن الاستجابة بنسبة تتجاوز 40%، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المؤسسات لتوسيع نطاق أعمالها دون أعباء تشغيلية إضافية”.

دعم شامل للنصوص والرؤية والصوت

توفر “بنيان” بيئة موحدة لتشغيل واستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، عبر أحدث مزودي وحدات المعالجة الفائقة مثل NVIDIA وGroq، مع دعم كامل لتطبيقات النصوص والرؤية والصوت. وتتيح المنصة أيضًا تشغيل النماذج العامة والخاصة بسهولة، وتقديم خدمات مثل روبوتات الدردشة، وتلخيص الوثائق، واستخراج رؤى ذكية من بيانات غير مهيكلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتستهدف المنصة قطاعات حيوية مثل الحكومة والطاقة والطيران والرعاية الصحية، من خلال توفير حلول متقدمة تضمن سيادة البيانات والامتثال للتشريعات المحلية.

بنية تحتية مرنة وسيادية

تم تطوير منصة “بنيان” على حزمة البنية التحتية المتقدمة التي طورتها “أومني أوبس”، وهي تدعم التشغيل المستقل عن نوع وحدات المعالجة الرسومية (GPU-Agnostic Deployment)، مع توفير خيارات مرنة للمؤسسات لتخزين وإدارة بياناتها محليًا أو عبر بيئات افتراضية، دون التضحية بالأداء.

واختتم الطاسان بقوله: “نفخر بأن تكون بنيان منصة سعودية خالصة، تتكامل مع رؤية المملكة 2030، وتمنح المؤسسات قدرة استثنائية على بناء تطبيقات ذكية، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية، مع الحفاظ الكامل على خصوصية البيانات”.