مجموعة تو بوينت زيرو بأبوظبي تستحوذ بالكامل على شركة مسيرة

رفعت مجموعة تو بوينت زيرو المدرجة في أبوظبي، الكيان الجديد بعد اندماجها مع غيثة هولدينغ و2بوينت، حصتها في شركة مسيرة لتصبح 100%.

وقد استحوذت شركة E Point Zero القابضة، التابعة لتو بوينت، على الحصة المتبقية البالغة 5% في مسيرة، لتصبح الشركة بذلك مملوكة بالكامل، وفق تأكيد تو بوينت يوم الثلاثاء.

وبعد إتمام الصفقة، تنحى عمرو أبو عيش عن منصبه كرئيس تنفيذي ومؤسس لشركة مسيرة.

وتم تنفيذ صفقة الاستحواذ من خلال وحدة Lumen Aegis Enterprises المملوكة بالكامل لشركة E Point Zero Holding، والتي كانت تمتلك سابقاً 95% من مسيرة.

وقالت تو بوينت إن مسيرة قيد التطوير لتصبح مزوداً عالمياً للخدمات المالية الرقمية، مدعوماً بالذكاء الاصطناعي (AI).