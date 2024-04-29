مجتمع «دافوس» ينتقل إلى الرياض.. تنشيط النمو والتنمية وسط الانكسارات العالمية

وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الانقسام بين الشمال والجنوب، جمع المنتدى الاقتصادي العالمي 1000 من القادة العالميين والخبير من الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لرسم مسار جماعي نحو المزيد من التنمية المستدامة. مستقبل مستقر ومستدام وشامل. ضم الاجتماع الخاص حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية 2024 – الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية – قادة رئيسيين لتبادل وجهات النظر. وجهات النظر، والنظر في البيانات الجديدة، وتعزيز الشراكات عالية التأثير.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي: “قد ينتهي بنا الأمر إلى أن نتذكر هذا العقد باعتباره عقد العشرينيات المضطرب أو العشرينيات الفاترة، وما نريده في الواقع هو العشرينيات التحويلية”. “على مدى المائة عام المقبلة، يجب على القادة أن يهدفوا إلى الحصول على نفس الدرجة من الثروة التي تم تكوينها على مدى المائة عام الماضية، ولكن مع توزيع أفضل بكثير لفوائد النمو”.

وقال بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: “في عالم محفوف بعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى الحوار والتفاهم والتعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى. لقد كان الاجتماع الخاص في المملكة العربية السعودية بمثابة منصة حاسمة للقادة لتبادل وجهات النظر. لنجتمع معًا ونواجه تحدياتنا المشتركة ونرسم الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وركز الاجتماع على ثلاث ركائز مواضيعية: النمو الشامل والتعاون العالمي والطاقة من أجل التنمية.

اتفاق من أجل النمو الشامل

واتفق المشاركون على أن الجهود الرامية إلى مكافحة التفتت العالمي يجب أن تشمل طرقا جديدة لقياس النمو الاقتصادي ودفعه قدما. عززت مبادرة مستقبل النمو حملتها التي استمرت عامين لدفع النمو الاقتصادي عالي الجودة، وتحقيق التوازن بين الابتكار والشمول والاستدامة والمرونة، من خلال اجتماع اتحاد مستقبل النمو حول مسارات النمو على المستوى القطري بالإضافة إلى التعاون العالمي. أعلن برنامج مسرع أسواق الغد السعودية عن الانتهاء من مرحلته الأولى، وتحديد الأسواق ذات الأولوية، وبدأ مرحلته الثانية من خطط العمل التي سيتم تصميمها بشكل مشترك مع القطاع الخاص.

وكان دور التكنولوجيا في دفع النمو والتنمية محوريا في الاجتماع. وتم تقديم أهمية الاقتصادات الذكية – حيث تعمل أنظمة الذكاء المتعددة مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وإنترنت الأشياء معًا وليس بشكل منفصل – كحل محتمل لدفع المزيد من الابتكار والازدهار في كل من المنطقة وخارجها.

قال بولا أحمد تينوبو، رئيس نيجيريا، إن العالم يستعد لتغير تكنولوجي عميق: “من التقدم الهائل في الذكاء الاصطناعي إلى التطور السريع ونشر اللقاحات، يمكن أن نجد أنفسنا على أعتاب عصر جديد – عصر لم يعد أحد يعرفه”. يمكن أن يطلق عليه عصر الاقتصادات الذكية، حيث يمكن لنشر وتفاعل التكنولوجيات المختلفة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي أن يدفع الإنتاجية إلى آفاق جديدة ويمكن أن يولد مجتمعا من الوفرة المشتركة.

ووقع المنتدى خلال اللقاء اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء السعودية لإنشاء مركز جديد لمستقبل الفضاء في الرياض هو الأول من نوعه. كما أطلق المنتدى إطار عمل المواهب الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني، والذي يحدد أربعة مجالات ذات أولوية حيث يمكن للمؤسسات بناء خطوط المواهب المستدامة وتعزيز مرونتها السيبرانية في مواجهة التهديدات السيبرانية العالمية المتزايدة التعقيد والمتعددة. وبالتوازي مع ذلك، تم نشر تقرير يتضمن مبادئ توجيهية لتعزيز المرونة السيبرانية في التصنيع.

واتفق المشاركون على أن الجهود الرامية إلى إنعاش النمو والتعاون الاقتصادي لا يمكن أن تنجح دون استثمار مماثل في الوظائف والبشر والمساواة. استكشف تقرير المنتدى الجديد الصادر عن مبادرة التعليم 4.0 كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في أنظمة التعليم وكيف يمكن لتطبيقه المسؤول أن يحسن نتائج التعلم، ويخصص التعلم، ويبسط المهام الإدارية. كما أصدر المنتدى إطار عمل للحكومات وأصحاب العمل لتوسيع القوى العاملة الرقمية العالمية، كأداة رئيسية لتعزيز تنقل المواهب.

وناقش المشاركون أيضًا كيفية تسريع المساواة الاقتصادية بين الجنسين وإدماج الشباب. وقالت نور علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة في البحرين: “إن ما نشهده مذهل من حيث اعتراف القطاع الخاص بأهمية المرأة. لا يمكنك عزل نصف المجتمع. إنها عمليات حسابية سهلة تقريبًا – فأنت تضيف المزيد من المدخلات، وتحصل على المزيد من المخرجات.” وسلطت مي المزيني، المؤسس والرئيس التنفيذي للمعهد العربي لتمكين المرأة، الضوء على إمكانات الشباب لإحداث التغيير: “الشباب هم قادة المستقبل الذين يخلقون بالفعل الابتكار الاجتماعي في منطقتنا وما نحتاجه هو الشراكات مع القطاعين العام والخاص”. قالت: “لإحداث تأثير أكبر”.

وفيما يتعلق بالصحة والرعاية الصحية، عزز الاجتماع الحوارات والجهود المبذولة للقضاء على شلل الأطفال. تعهدت المملكة العربية السعودية ومؤسسة بيل وميليندا جيتس بالعمل معًا للمساعدة في حماية 370 مليون طفل سنويًا من شلل الأطفال وانتشال الملايين من الفقر في 33 دولة. وبشكل منفصل، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن العالم اقترب للغاية من تحقيق هدف القضاء على شلل الأطفال بشكل كامل: “نحن قريبون للغاية. نحن في اللفة الأخيرة. بالطبع، الميل الأخير هو الأصعب، ولكن عندها نحتاج إلى بذل كل طاقتنا لعبور خط النهاية.

تنشيط التعاون العالمي

وكانت الخلفية الجيوسياسية المعقدة محورية للحوار في الاجتماع الخاص. “نحن عند نقطة انعطاف. وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي: “هناك تغيرات جوهرية تحدث فيما يتعلق بالمنافسة الجيوسياسية، ولكن هناك أيضًا تحديات عالمية لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بفعالية بمفردها”. وشدد على أن “تنشيط التحالفات والشراكات في مختلف أنحاء العالم وإعادة تصورها وتنشيطها” سيكون السبيل الوحيد للخروج من هذه الفترة من الأزمات المتعددة.

ويوافقه الرأي جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قائلا: “المناخ، والديموغرافيا، والتكنولوجيا – كل شيء يتطلب المزيد من التعاون، ولكن اليوم لدينا قدر أقل من التعاون والثقة”. وأضاف أن الجهود المبتكرة والتعاونية ستكون السبيل الوحيد للتعامل بفعالية مع التحديات التي تواجه العالم.

وألقى محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، تصريحات خاصة: “إن أول ما نطلبه هو وقف إطلاق النار. وثانيا، نريد أن تكون المساعدات الإنسانية قادرة على الوصول إلى الشعب الفلسطيني الذي هو في أمس الحاجة إليها في كل قطاع غزة. وثالثاً، لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من غزة أو من الضفة الغربية إلى خارج بلادهم”.

وقال بشر هاني الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني: “يجب على العالم أن يتحد من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان التدفق المستمر والمستدام للمساعدات الإنسانية والسلع إلى غزة”. وفي الوقت نفسه، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أيضًا إلى إنشاء دولة فلسطينية على الفور. وقال: “الآن، وليس غداً، يجب على العالم كله أن يجتمع للاعتراف بحق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم الخاصة”.

“إن التجارة الدولية والعولمة هما المحركان الرئيسيان للنمو الاقتصادي، والمحرك الرئيسي للنمو الشامل. ما تحتاجه البلدان النامية والمتوسطة الدخل هو المزيد من نقل التكنولوجيا، والمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والمزيد من بناء قدرات شعوبها حتى تصبح أكثر مرونة وأكثر مرونة في مواجهة أي صدمات خارجية. التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.

وقالت لبنى العليان، رئيسة اللجنة التنفيذية لشركة العليان المالية، مجموعة العليان: “الشيء الأساسي بالنسبة للمستثمرين، في رأيي، هو الشفافية وسيادة القانون والقواعد المطبقة على الجميع على قدم المساواة”. وأضاف لورانس فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، أنه على الرغم من وجود العديد من الاتجاهات التي تثير القلق، إلا أن هناك أيضًا قدرًا كبيرًا من التفاؤل. “نحن في فترة زمنية [من] الابتكار والإبداع المذهلين.”

وقال بيتر أورزاج، الرئيس التنفيذي لشركة لازارد: “مع الاضطرابات الجيوسياسية والاجتماعية والتكنولوجية، يُطلب من الشركات ملء الفراغ في القضايا الاجتماعية وغيرها من القضايا التي لم تتعامل معها السياسة”. ودعا إلى وضع سياسات أفضل تأخذ في الاعتبار التحديات الاجتماعية والتقلبات الاقتصادية في تحول الطاقة. “سيكون الأمر باهظ الثمن وسيكون صعبا.”

ورحب المنتدى بانضمام دولتين جديدتين، عمان وقبرص، إلى مبادرة الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي، التي تجمع بين الحكومة وقطاع الأعمال لخلق مناخات استثمارية صديقة للتكنولوجيا في مختلف البلدان. واستجابة لدعوة المنتدى للوصول الشامل إلى الذكاء الاصطناعي في الاجتماع السنوي 2024، ستعمل المملكة العربية السعودية مع تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي التابع للمنتدى بشأن الذكاء الاصطناعي الشامل لتحقيق النمو والتنمية. وسيحدد التعاون التحديات والحلول المتعلقة بالوصول العالمي إلى الذكاء الاصطناعي.

تحفيز العمل بشأن الطاقة من أجل التنمية

وعقد الاجتماع الخاص قادة وخبراء في مجال الطاقة لتعزيز الحالة التجارية والاقتصادية لتحول الطاقة من خلال معالجة الجدوى المالية، وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة وخاصة في الأسواق الناشئة، وضمان قوة سلاسل التوريد الخاصة بتحول الطاقة. وحذر العديد من المشاركين من خطورة أزمة المناخ وشددوا على أهمية التحول العادل للطاقة الذي يدعم التنمية المستدامة.

“إن تغير المناخ والاستدامة قضية عالمية. لا يمكن الالتفات إليها في النطاقات الإقليمية. وشدد صاحب السمو الملكي على أن هذه الاستجابة يجب أن تكون استجابة عالمية. الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي.

ويدعم المنتدى المجتمع العالمي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، مع تشجيع المزيد من الاستثمار في الحلول التي تخلق قيمة نظامية بما في ذلك التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وخفض الانبعاثات، والهواء النظيف، والطاقة بأسعار معقولة.

على سبيل المثال، نشرت رؤية جديدة صادرة عن مجلس المستقبل العالمي التابع للمنتدى حول مستقبل تحول الطاقة تقريرًا عن العواقب الجيوسياسية والبيئية والاقتصادية للتحولات الكبيرة في التبعيات – بعيدًا عن النفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى ونحو مجموعة كبيرة من المعادن المهمة مثل الليثيوم والنحاس. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مجموعة من أمثلة الممارسات الجيدة من القطاعين العام والخاص بهدف دمج العدالة الاقتصادية في التحول الأخضر.

“تكمن الأهمية في القيام بذلك بطريقة مسؤولة تجاه هذا الجيل والجيل القادم، والتأكد من أن الأشخاص الذين يريدون النمو والبلدان التي ترغب في تنمية اقتصادها يتمتعون بنفس الحقوق التي تتمتع بها البلدان الأكثر ثراءً طوال الوقت”. قال سعد شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة بدولة قطر.

وقال لي تشنغو: “علينا أن نواصل زيادة تعاوننا الدولي في مجال الطاقة. ونحن ندعو إلى إنشاء منصة رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم من أجل تنسيق السياسة العالمية وتشجيع التكنولوجيا العالمية والابتكار”. رئيس شركة LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. “أخيرًا وليس آخرًا، نحتاج إلى أن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس لدعم البلدان النامية.”

تم إطلاق العديد من المبادرات والتقارير خلال الاجتماع لدعم وتوسيع نطاق حلول المناخ والاستدامة. وأطلقت منصة UpLink، وهي منصة الابتكار المفتوحة التابعة للمنتدى، مبادرة جديدة للاقتصاد الدائري للكربون، لتوفير الابتكارات المتطورة في مجال احتجاز الكربون على مستوى العالم. بالتوازي، أطلقت UpLink تحدي التعدين المستدام واقتصاد المحيطات لتحديد الابتكارات وتوسيع نطاقها لتعزيز صناعة التعدين العالمية المستدامة ومكافحة تدهور المحيطات.