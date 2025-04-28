متجاوزة التوقعات ..أرباح “stc” السعودية ترتفع إلى مليار دولار خلال الربع الأول

حققت شركة الاتصالات السعودية (stc) صافي ربح قدره 3.65 مليار ريال (حوالي مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزةً متوسط توقعات المحللين البالغ 3.54 مليار ريال، بحسب بيانات نشرتها بلومبرغ.

وسجلت عملاقة الاتصالات نموًا في صافي الأرباح بنسبة تفوق 11% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، عليان الوتيد، أن (stc) “حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.6%، وزيادةً في إجمالي الربح بنسبة 5.01%، إلى جانب ارتفاع قوي في صافي الربح”.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن ارتفاع الأرباح يعود، بالإضافة إلى نمو الإيرادات، إلى تسجيل عكس مخصصات زكاة عن سنوات سابقة بعد انتفاء الحاجة لها، مما أدى إلى تحقيق صافي مصروف زكاة موجب بقيمة 311 مليون ريال، مقارنةً بمصروف زكاة سلبي بلغ 230 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة (stc) عن إقرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام الجاري، بواقع 0.55 ريال للسهم، بإجمالي قيمة تبلغ 2.74 مليار ريال.

وحددت الشركة الأول من مايو 2025 كموعد لاستحقاق التوزيعات، على أن يتم صرف الأرباح في 20 مايو 2025.