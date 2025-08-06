مبيعات قوية تدفع أرباح “إعمار” للارتفاعللنمو بنسبة 40%

حققت شركة إعمار العقارية الإماراتية صافي ربح بلغ 3.37 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة نموًا بنسبة 39.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من انتعاش مبيعات العقارات، وفقًا للإفصاح المنشور على موقع سوق دبي المالي عقب إغلاق جلسة التداول اليوم.

ورغم هذا النمو القوي، إلا أن الأرباح جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين.

وسجلت الشركة، التي تُعد أكبر مطور عقاري في دبي، إيرادات بلغت 9.74 مليار درهم خلال الربع، بزيادة نسبتها 26.7% على أساس سنوي، في حين ارتفع دخل العمليات بنحو الثلث مقارنة بالعام الماضي.

من جانبها، سجلت شركة إعمار للتطوير، التابعة للمجموعة، صافي ربح بلغ 1.84 مليار درهم خلال نفس الفترة، بنمو سنوي قدره 52%، مستفيدة من زيادة الإيرادات بنسبة 28% لتصل إلى 4.9 مليار درهم.