“مبادلة” و”قطر للاستثمار” يتطلعان لحصة بأعمال “ماكدونالدز” في الصين

تدرس صناديق سيادية من الشرق الأوسط والصين الاستثمار في أعمال شركة “ماكدونالدز” في الصين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تجري شركات من بينها “مبادلة للاستثمار” و”جهاز قطر للاستثمار “و”تشاينا انفستمنت كورب” (China Investment Corp) محادثات للاستثمار بشكل مشترك في عمليات سلسلة الوجبات السريعة في الصين كمساهمي أقلية، وفق ما كشفه أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة معلومات خاصة.

وأوضح الأشخاص أن “تحالف سيتيك” (Citic consortium)، الذي يمتلك 52% من الأعمال بشكل رئيسي من خلال “تروستار كابيتال”، يدرس خيارات تشمل نقل حصته في “ماكدونالدز الصين” إلى أداة استثمارية جديدة. وقالوا إن مثل هذه الصفقة ستسمح لـ”تروستار” بتقليص حصتها.

الصين تعد ثاني أكبر سوق لـ”ماكدونالدز”، حيث تضم أكثر من 5500 مطعم، وتخطط للتوسع إلى أكثر من 10 آلاف بحلول عام 2028. وقال الأشخاص إن التقدم البطيء في المفاوضات مع “تورستار” يعكس حذراً متزايداً بين المستثمرين بشأن آفاق النمو في البلاد.

ألمح الأشخاص إلى أن المفاوضات ماتزال مستمرة، وقد يتم التوصل إلى اتفاق محتمل خلال شهر أو شهرين. مشيرين إلى أن المحادثات قد تنهار أيضاً إذ يظل التقييم عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.

ورفض ممثلو “ماكدونالدز الصين” و”تروستار” التعليق، في حين لم يرد “جهاز قطر للاستثمار” و”تشاينا انفستمنت كورب” على الاستفسارات. ولم يعلق متحدث باسم “مبادلة” على الأمر، لكنه قال إن الشركة تعمل على توسيع وجودها في آسيا لافتاً إلى أن الشركة لديها “خطة أعمال قوية من الاستثمارات المحتملة قيد التجهيز”.

وفي ظل ظروف التمويل الصعبة وتقلبات السوق، اعتمدت شركات الاستثمار بشكل متزايد على ترتيبات مثل صناديق الاستثمار المؤجلة كبدائل للاكتتابات العامة الأولية أو بيع شركات من محافظها الاستثمارية.

وفي نوفمبر، وافقت “ماكدونالدز” على شراء حصة “كارلايل غروب” البالغة 28% في الشراكة التي تدير أعمال سلسلة المطاعم في الصين وهونغ كونغ وماكاو. في حين أن الشركات لم تقدم قيمة للصفقة، إلا أن أشخاصاً مطلعين على الأمر أخبروا بلومبرغ نيوز حينها أن حصة “كارلايل”، التي رفعت ملكية “ماكدونالدز” ومقرها شيكاغو إلى 48%، تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليار دولار.