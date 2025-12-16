مبادلة وبارينغز تطلقان شراكة عالمية بقيمة 500 مليون دولار في ديون العقارات

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، المستثمر السيادي ومقرها أبوظبي، بالتعاون مع بارينغز، إحدى الشركات العالمية الرائدة في إدارة الاستثمارات والتابعة لمجموعة MassMutual، عن إطلاق شراكة عالمية جديدة في مجال ديون العقارات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وستستثمر مبادلة إلى جانب MassMutual، فيما ستتولى بارينغز إدارة المشروع المشترك.

وسيعمل المشروع المشترك على الجمع بين الخبرة الواسعة لبارينغز في ديون العقارات ومنصة مبادلة الاستثمارية العالمية، لتقديم حلول ائتمانية مبتكرة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتأتي هذه الشراكة، التي تبني على علاقة استراتيجية طويلة الأمد بين مبادلة وبارينغز، بهدف تعزيز تنويع محفظة مبادلة في ديون العقارات، إلى جانب تعزيز مكانة بارينغز كواحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمارات العقارية المتنوعة في العالم.

وستركز الشراكة الجديدة على الاستثمار في القروض العقارية الرئيسية والتابعة عبر مختلف فئات الأصول العقارية. كما سيستفيد المشروع المشترك من منصة بارينغز التي تدير أكثر من 30 مليار دولار من أصول ديون العقارات، إلى جانب سجل أداء قوي وانتشار عالمي واسع.

وقال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة:

«يسعدنا توسيع علاقتنا مع MassMutual وبارينغز من خلال إطلاق هذا المشروع المشترك الجديد. إن سجلهم الحافل بالإنجازات، وقدراتهم القوية في توليد الفرص وإدارة المحافظ الاستثمارية، تتكامل مع استراتيجية مبادلة الاستثمارية الحالية، وتتيح لنا الوصول بشكل أكبر إلى فرص عالية الجودة في أسواق الائتمان العقاري العالمية. ومعاً، نحن في موقع قوي للاستفادة من فرص السوق المستقبلية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة تحقق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لأصحاب المصلحة».

ومن جانبه قال مايك فرينو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بارينغز:

«يسعدنا تعزيز شراكتنا مع مبادلة من خلال هذا المشروع المفصلي. ومن خلال الجمع بين عقود من خبرة بارينغز في أسواق الائتمان ومنصة مبادلة الاستثمارية العالمية، نؤسس لتحالف قوي قائم على التعاون والرؤية المشتركة. ويضعنا هذا الجهد المشترك في موقع متميز لتقديم حلول تمويل مبتكرة عبر المناطق العالمية الرئيسية، واغتنام الفرص التي تخلقها اضطرابات السوق. ومعاً، نتطلع إلى تحقيق قيمة مرنة وطويلة الأجل لعملائنا وأصحاب المصلحة».

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع العقارات العالمي فرصاً كبيرة، مدفوعة بتراجع دور البنوك، وارتفاع متطلبات إعادة التمويل، وتزايد شهية المستثمرين تجاه الائتمان الخاص.