مبادلة للاستثمار تعلن أصولاً مدارة بـ1.4 تريليون درهم في 2025

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي أن أصولها المدارة بلغت 1.4 تريليون درهم (385 مليار دولار) في عام 2025، بارتفاع 17% عن العام السابق، وذلك مع توسع المستثمر السيادي في نشر رؤوس الأموال عبر الأسواق العالمية.

وحقق الصندوق عوائد سنوية بلغت 10.7% على مدى خمس سنوات، و10.3% على مدى 10 سنوات، مما يؤكد أداءً طويل الأمد متسقًا، حسبما ذكر في بيان.

وارتفع نشر رأس المال بنسبة 20% ليصل إلى 143 مليار درهم خلال العام، بينما ارتفعت العوائد بنسبة 27% إلى 138 مليار درهم، مما يعكس نشاطًا استثماريًا مرتفعًا ودورانًا في المحفظة.

طورت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر منظومات الاستثمار السيادي نشاطًا في العالم، حيث تقوم الكيانات المدعومة من الدولة بنشر رؤوس الأموال عالميًا، مع توجيه الاستثمارات أيضًا إلى القطاعات الوطنية ذات الأولوية.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «يعكس قوة أداء مبادلة في عام 2025 الاستراتيجية طويلة الأمد للاستثمار في القطاعات الرئيسية للنمو في الإمارات وخارجها».

وأضاف أن الاستراتيجية وأداء المحفظة على مدى السنوات الخمس والـ10 الماضية يعني أن مبادلة تبقى قوية ومُهيأة جيدًا لـ«مواجهة التحديات الحالية» التي تواجه الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وقال المبارك: «في عام 2025، عززنا قدراتنا في الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وواصلنا نشر رأس المال دعمًا لرؤية الإمارات في تحقيق تنويع اقتصادي أكبر. وبفضل سجلنا الحافل، نحن واثقون من أننا سنخرج من هذه الأوقات الصعبة أقوى مما كنا عليه».

وأضافت الشركة أنها واصلت توسيع استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مع دعم أجندة التنويع الاقتصادي الأوسع للدولة الخليجية.

وقال كارلوس عبيد، المدير المالي: «كان عام 2025 عامًا نشطًا للغاية آخر لمبادلة، حيث بلغ كل من نشر رأس المال والعوائد مستويات قياسية، مما يعكس الحجم والنضج لمنصتها الاستثمارية عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية، ويساهم في متانة ميزانيتها العمومية».

وأضاف عبيد: «ومما يهم بشكل خاص أن هذا تم تحقيقه مع الحفاظ على وضع سيولة قوي يعتمد على وصول مستمر إلى مصادر متنوعة لرأس المال. توفر لنا هذه الانضباطية المرونة اللازمة للبقاء مرنين في بيئة عالمية صعبة، واستغلال الفرص الناشئة عن التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي».