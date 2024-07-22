“مبادلة كابيتال” تسعى للاستحواذ على “بوجابو غروب” الكورية

وقعت “مبادلة كابيتال”، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة “مبادلة للاستثمار”، اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية في “بوجابو غروب” (Bugaboo Group) الكورية الجنوبية، المتخصصة في المنتجات الاستهلاكية المتميزة للأطفال، وفق بيان صحفي.

الشركة الإماراتية، وقعت الاتفاقية مع شركة “باين كابيتال” المالكة لـ”بوجابو غروب” والتي تستحتفظ بحصة أقلية بها بعد الصفقة، ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل عن قيمة الصفقة أو بنودها الأخرى.

خلال العام الماضي، ارتفعت أصول شركة “مبادلة للاستثمار” التي تعد أحد صناديق أبوظبي السيادية، بنسبة 9.4% إلى 1.1 تريليون درهم (302 مليار دولار)، فيما توسعت الشركة في قطاع الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص، وفق تقريرها السنوي الصادر في مايو الماضي.

الصندوق، الذي يحتل المرتبة الثامنة عشرة بين الصناديق السيادية في العالم، قال إنه وظف في 2023 استثمارات بقيمة 89 مليار درهم في قطاعات رئيسية، بما فيها الائتمان الخاص والذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي تسعى أبوظبي إلى إحراز تقدم أكبر فيه، فضلاً عن علوم الحياة والطاقة المتجددة.