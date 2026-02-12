مبادلة كابيتال بالشراكة مع TWG Global تستحوذ على Clear Channel في صفقة نقدية بقيمة 6.2 مليار دولار

علنت شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CCO)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية (OOH) في الولايات المتحدة، أنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قبل مبادلة كابيتال، بالشراكة مع TWG Global. وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة النقدية بالكامل 6.2 مليار دولار.

تمثل الصفقة محطة مهمة في مسيرة التحول التي تشهدها Clear Channel، حيث ستؤدي إلى هيكل ملكية أكثر بساطة ومرونة، مدعوم برأسمال طويل الأجل من مبادلة كابيتال. ومع التزام بضخ نحو 3 مليارات دولار من حقوق الملكية، من المتوقع أن يعزز هذا الاستثمار المرونة المالية للشركة، ويدعم جهودها المستمرة لخفض المديونية، ويعيد تموضعها لاقتناص فرص نمو جديدة. ومن المنتظر أن ينضم ويد ديفيس، الخبير المخضرم في قطاعي الإعلام والتكنولوجيا والذي شارك مبادلة كابيتال وTWG في تنفيذ الصفقة، إلى Clear Channel بصفة رئيس تنفيذي لمجلس الإدارة، حاملاً خبرة عميقة في القطاع لدعم المرحلة المقبلة من تحول الشركة.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيستحوذ تحالف المستثمرين على 100% من الأسهم العادية القائمة لشركة Clear Channel، حيث سيحصل المساهمون على 2.43 دولار للسهم نقداً. ويمثل هذا السعر علاوة بنسبة 71% مقارنة بسعر السهم غير المتأثر البالغ 1.42 دولار في 16 أكتوبر 2025، وهو آخر يوم تداول قبل التقارير الإعلامية بشأن احتمال إتمام صفقة تتعلق بالشركة.

وقال سكوت ويلز، الرئيس التنفيذي لشركة Clear Channel: «نعتقد أن هذه الصفقة توفر قيمة جاذبة لمساهمينا، وتعزز مرونتنا المالية من خلال خفض الدين وزيادة التدفقات النقدية للاستثمار في الأعمال، كما تضع الشركة على مسار المرحلة التالية من النمو طويل الأجل. ونثمّن إدراك مبادلة كابيتال وTWG للتحول الكبير الذي نجحنا في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، ونتطلع إلى الشراكة معهما».

من جانبه، قال أوسكار فالغرين، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مبادلة كابيتال: «تعكس هذه الصفقة نهج مبادلة كابيتال الاستثماري القائم على تحديد الشركات عالية الجودة حيث تخلق التعقيدات فرصاً، وتدفع الشراكات طويلة الأجل نحو تحقيق القيمة. تُعد Clear Channel شركة رائدة في فئتها وتتمتع بمنصة قوية وآفاق واعدة. ونتطلع إلى دعم الشركة وإدارتها من خلال ملكية فاعلة، وتنفيذ منضبط، ورأسمال طويل الأجل».

وقال مارك والتر، الرئيس التنفيذي المشارك ورئيس مجلس الإدارة المشارك في TWG: «تمثل هذه الصفقة البارزة التعبير الأمثل عن شراكتنا مع مبادلة كابيتال وتجسيداً عملياً لأطروحة TWG الاستثمارية. إن قدرة مبادلة كابيتال على التعامل الإبداعي مع الصفقات المعقدة وتخصيص الموارد لدعم الفرص ذات القناعة العالية، إلى جانب خبرة TWG التشغيلية وسجلها في قيادة التحول الرقمي واسع النطاق عبر قطاعات متعددة، ستُمكّن Clear Channel وفريق إدارتها من قيادة القطاع في هذه المرحلة المفصلية وبناء الجيل المقبل من البنية التحتية للإعلانات الرقمية».

بدوره، قال ويد ديفيس: «توفر شبكة اللوحات الإعلانية الوطنية ومواقع المطارات التابعة لـ Clear Channel منصة فريدة لدفع تحول صناعة الإعلانات الخارجية. وبالشراكة مع مبادلة كابيتال وTWG، أتطلع إلى العمل مع الإدارة لمواصلة الاستثمار في البيانات وأدوات القياس ومنصات المعاملات، وإطلاق الإمكانات الحقيقية لهذه الوسيلة القوية لتحقيق نتائج ملموسة للوكالات والمعلنين».