“مبادلة” تستثمر 600 مليون دولار بمدارس “نورد أنجليا” دبي

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، التي تُعد أحد الصناديق السيادية لإمارة أبوظبي، عن موافقتها على الاستحواذ على حصة أقلية بقيمة 600 مليون دولار في “نورد أنجليا إديوكيشن” (Nord Anglia Education) المتخصصة في التعليم الدولي، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وتنضم مبادلة بموجب هذا الاتفاق إلى تحالف استثماري عالمي تقوده شركة “إي كيو تي” ويضم كلاً من “نيوبرغر بيرمان”، و”صندوق معاشات التقاعد الكندي”، و”كوربوراسيون فينانثييرا ألبا”، و”دبي القابضة”.

وتدير “نورد أنجليا” أكثر من 80 مدرسة في 33 دولة، توفر التعليم لأكثر من 90 ألف طالب تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عاماً.

تُعد “مبادلة” أحد صناديق الثروة الرئيسية الثلاثة في أبوظبي، والموكل إليها مهمة دعم جهود تنويع اقتصاد الإمارة الغنية بالنفط، ويبلغ حجم الصندوق حوالي 280 مليار دولار.

تتنوع الاستثمارات المباشرة للشركة بين عدة قطاعات منها التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية والمالية والطاقة والاستدامة والصناعات وخدمات الأعمال.

قبل عام تقريباً، استثمرت “مبادلة”، 125 مليون دولار في “أفانس” (Avanse Financial Services) الهندية وهي شركة مالية غير مصرفية، تركّز على خدمات التعليم.