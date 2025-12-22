مبادلة تستثمر نحو 300 مليون يورو في منصة «ريزولف إنرجي» لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة في أوروبا الوسطى والشرقية

التزمت شركة مبادلة للاستثمار بضخ استثمار يقارب 300 مليون يورو بالشراكة مع «أكتيس»، المستثمر الرائد في البنية التحتية المستدامة في الأسواق النامية، في منصة «ريزولف إنرجي»، وهي منصة مستقلة للطاقة المتجددة تشهد نمواً متسارعاً في أوروبا الوسطى والشرقية.

ويتوافق هذا الاستثمار مع الطموح الأوسع لمبادلة للاستثمار في منصات رائدة من شأنها تسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة وتطوير بنية تحتية مرنة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد.

ومنذ أن أطلقت «أكتيس» منصة «ريزولف إنرجي» واستثمرت فيها، برزت الشركة كلاعب رئيسي في توليد الطاقة النظيفة في أوروبا الوسطى والشرقية، حيث تسهم في مساعدة الشركات والدول في مختلف أنحاء المنطقة على تلبية احتياجاتها من الطاقة في ظل تحديات أمن الطاقة والسياسات المناخية.

وقد حققت المنصة تقدماً كبيراً منذ إطلاقها، إذ يجري حالياً إنشاء مشاريع طاقة متجددة بقدرة تقارب 750 ميغاواط في رومانيا وبلغاريا، إضافة إلى محفظة مشاريع قيد التطوير المتقدم بقدرة 1.5 غيغاواط، من بينها أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في أوروبا، مشروع «داما» في رومانيا.

وتستند «ريزولف إنرجي» إلى إرث يمتد لأكثر من 15 عاماً في مجال الطاقة النظيفة في المنطقة، ويقودها فريق إداري سبق له تطوير أكبر مزارع الرياح في كل من كرواتيا وجمهورية التشيك في وقتها، إضافة إلى أكبر مزرعة رياح مستقلة في رومانيا.

وسيسهم الالتزام المشترك من مبادلة و«أكتيس» تجاه «ريزولف إنرجي» في تسريع وتيرة نمو الشركة، مع هدف واضح يتمثل في جعلها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في أوروبا الوسطى والشرقية.

وقال سعيد عرار، رئيس قطاع البنية التحتية في «مبادلة للأصول الحقيقية»: «يعكس هذا الاستثمار بوضوح استراتيجيتنا في الاستثمار في الأصول الحقيقية القابلة للتوسع والتي تمكّن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون». وأضاف أن «ريزولف إنرجي» توفر منصة قوية تتمتع بالحجم والقيادة وإمكانية الوصول إلى الأسواق لتسريع نشر الطاقة المتجددة في أوروبا الوسطى والشرقية، مشيراً إلى أن الشراكة مع «أكتيس» تضمن الاستثمار إلى جانب جهة ذات خبرة واسعة وسجل حافل في البنية التحتية المستدامة.

من جانبه، قال ألاستير هاموند، الرئيس التنفيذي لشركة «ريزولف إنرجي»: «بفضل الدعم المالي والتقني من أكتيس، حققت ريزولف إنرجي تقدماً كبيراً بالفعل، مع وجود مشروعين كبيرين للطاقة المتجددة قيد الإنشاء في جنوب شرق أوروبا، ومشروعين آخرين على وشك الدخول في مرحلة الإنشاء بعد نجاحنا في الحصول على عقود الفروقات في رومانيا. إن انضمام مبادلة كمساهم سيمكننا من أن نكون أكثر طموحاً وتسريع التحول في قطاع الطاقة في المنطقة».

بدورها، قالت لوسي هاينتز، رئيسة قطاع الطاقة في «أكتيس»: «يسعى المستثمرون إلى المرونة والحجم والأهمية التي توفرها منصة أكتيس للبنية التحتية المستدامة في الأسواق النامية، ويسعدنا هذا التأييد القوي لاستراتيجيتنا، كما نرحب بالشراكة مع مبادلة. نحن نبني أصولاً حقيقية نؤمن بأنها أساسية للتنمية الوطنية، وندعمها برأس مال استثماري منضبط وطويل الأجل».