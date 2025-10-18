“مبادلة” تدرس الاستحواذ على شركة الإعلانات الأميركية “كلير تشانل آوتدور”

درس شركة مبادلة للاستثمار، الذراع السيادي لأبوظبي، تنفيذ صفقة استحواذ محتملة على شركة “كلير تشانل آوتدور هولدنغز” (Clear Channel Outdoor Holdings)، إحدى كبرى الشركات المشغلة للوحات الإعلانات الخارجية في الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرغ”.

وقالت المصادر – التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لخصوصية المحادثات – إن الذراع المتخصصة بإدارة الأصول لدى مبادلة تعمل على دراسة صفقة محتملة لشراء الشركة الأميركية، في خطوة تعكس توسع الصندوق في استثماراته العالمية، خصوصًا في قطاعات جديدة مثل الإعلام والإعلانات الخارجية.

وسجلت أسهم “كلير تشانل آوتدور” ارتفاعًا بنسبة 9.5% يوم أمس، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 773 مليون دولار، فيما تبلغ ديونها نحو 6.4 مليار دولار، بحسب بيانات “بلومبرغ”.

محادثات مستمرة دون قرار نهائي

أكدت المصادر أن المناقشات ما تزال في مراحلها الأولية، وأن مبادلة للاستثمار قد تقرر في نهاية المطاف عدم المضي قدمًا في الصفقة.

وامتنعت كل من مبادلة و”كلير تشانل آوتدور” عن التعليق على الأنباء المتداولة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه “كلير تشانل آوتدور” ضغوطًا من صندوق أنسون فوندز مانجمنت (Anson Funds Management)، وهو أحد المستثمرين النشطين، لدفع الشركة نحو بيع أصولها أو إعادة هيكلتها.

تحركات استثمارية متسارعة

يأتي الاهتمام المحتمل من مبادلة ضمن سلسلة تحركات توسعية تقوم بها الشركة في الأسواق العالمية، إذ كانت قد باعت في وقت سابق من العام الجاري حصة أقلية من أسهمها إلى شركة الاستثمار “تي دبليو جي غلوبال” (TWG Global)، التي يقودها مارك والتر مؤسس “غوغنهايم بارتنرز”، والممول توماس تل.

كما نفذت مبادلة، عبر ذراعها لإدارة الأصول، صفقة استحواذ على الصندوق التعاوني الكندي “سي آي فاينانشال” (CI Financial)، في واحدة من أكبر صفقات الخصخصة التي نفذتها جهات استثمارية تابعة لأبوظبي مؤخرًا.

نشاط متزايد في قطاع الإعلانات الخارجية

يشهد قطاع الإعلانات الخارجية موجة من عمليات الدمج والاستحواذ عالميًا، إذ يخطط تحالف من المستثمرين بقيادة شركة “آي سكويرد كابيتال” (I Squared Capital) لتقديم عرض لشراء النشاط الإعلاني الأساسي لمجموعة الإعلام الألمانية “ستروير إس إي آند كو” (Ströer SE & Co)، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 3.5 مليار يورو (4.1 مليار دولار).

كما أظهرت إفصاحات حديثة أن شركة “بيركشاير هاثاواي” التابعة للملياردير وارن بافيت أصبحت مساهمة في شركة “لامار أدفرتايزنج” (Lamar Advertising) المنافسة لـ”كلير تشانل”.

ويُعد هذا التحرك من “مبادلة” – في حال تم تأكيده – خطوة جديدة نحو توسيع حضور الصندوق السيادي الإماراتي في قطاعات اقتصادية غير تقليدية، تعكس طموحه المتنامي لتكوين محفظة عالمية متنوعة تقودها استثمارات نوعية في التكنولوجيا والإعلام والبنية التحتية.