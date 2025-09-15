“مبادلة” تجمع 858 مليون دولار من بيع حصة في “دو”

جمع صندوق الثروة السيادي في أبوظبي “مبادلة للاستثمار” نحو 858 مليون دولار من بيع حصة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، المعروفة باسم “دو”، بعد تسعير الصفقة عند الحد الأدنى للنطاق المخطط.

عرض الصندوق حصة نسبتها 7.55% في الشركة بسعر 9.2 درهم (2.5 دولار) للسهم الواحد، أي بخصم 6.1% عن إغلاق 12 سبتمبر، وهو ما جاء بالقرب من الحد الأدنى من النطاق السعري البالغ 9 – 9.90 درهم.

إقبال كبير على طرح “دو”

الطرح شهد إقبالاً كبيراً وتجاوز مرات عدة حجم الأسهم المعروضة، مستقطباً مستثمرين محليين ودوليين. وبحسب شروط الصفقة التي اطلعت عليها “بلومبرغ”، جرى تخصيص الحصة بشكل أكبر لحسابات استثمار طويلة الأجل، ومستثمرين محليين، وأطراف نشطة في التواصل مع الإدارة. واستحوذت أكبر 20 جهة على أكثر من 70% من الأسهم المطروحة.

وترى الشركة أن هذه الخطوة ستزيد من حجم التداول الحر لأسهم “دو”، وتساعد على تنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة. وبعد الصفقة ستظل مبادلة تحتفظ بحصة تزيد قليلاً على 2% في الشركة.

زخم الطروحات الثانوية في الإمارات

تضيف هذه الصفقة زخماً جديداً لموجة مبيعات الأسهم الثانوية التي تشهدها الإمارات، والتي جمعت هذا العام عوائد بلغت 5 مليارات دولار، متجاوزة حصيلة الطروحات الأولية.

كانت “دو” قد طرحت للاكتتاب العام في 2006 بقيمة 2.4 مليار درهم. ويظل صندوق الثروة السيادي “جهاز الإمارات للاستثمار” أكبر المساهمين فيها بحصة تتجاوز 50%. وفي عام 2019، باعت “مبادلة” حصة قدرها 10% إلى الجهاز نفسه مقابل 630 مليون دولار.