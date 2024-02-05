“مبادلة” الإماراتية تستحوذ على حصة في ثاني أكبر سلسلة مستشفيات بالهند

أعلنت “مبادلة للاستثمار” الإماراتية عن استثمارها في شركة “مانيبال هيلث إنتربرايزس” (مانيبال)، المالكة لأكثر من 30 مستشفى في الهند.

لم تكشف “مبادلة” مزيداً من التفاصيل عن حجم الحصة التي استحوذت علها في “مانيبال” أو قيمتها، لكنها أوضحت في بيان اليوم أن “تيماسيك”، الصندوق السيادي في سنغافورة، سيواصل الاحتفاظ بحصة أغلبية في شركة الرعاية الصحية الهندية.

تقدم “مانيبال” رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة من خلال شبكة رعاية متعددة التخصصات تخدم حالياً حوالي 6 ملايين مريض سنوياً. كما توظف الشركة أكثر من 5 آلاف طبيب، وهي تعتبر ثاني أكبر سلسلة مستشفيات في الهند من حيث عدد الأسِرّة.

قالت كاميلا ماكابيلي لانقويل، رئيسة قسم علوم الحياة واستثمارات الرعاية الصحية لدى “مبادلة” في البيان: “تعد شركة (مانيبال) إحدى شبكات الرعاية الصحية الرائدة في الهند، وتتميز من خلال التزامها بالتفوق ونهجها القوي الذي يركز على المريض، ومعاييرها التي لا تشوبها شائبة في حوكمة الشركات”.

وأضافت أنه في ضوء الطلب المتزايد باستمرار على رعاية المستشفيات عالية الجودة في كل أنحاء الهند، “فإننا نتطلع لدعم رحلة نمو (مانيبال) في السنوات المقبلة”.

وتلعب “مانيبال” دوراً مركزياً في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في الهند، بحسب لوكا موليناري، رئيس قسم آسيا في قطاع الاستثمارات المباشرة لدى “مبادلة”. وقد تأسست على يد الدكتور رانجان باي في عام 1991، ونمت بسرعة من موطنها في بنغالور ليتوسع تواجدها في عموم الهند.