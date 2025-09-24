“مبادرة مستقبل الاستثمار” تُعلن عن قائمة المتحدثين في النسخة التاسعة للمؤتمر بالرياض

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) اليوم عن قائمة المتحدثين والبرنامج الخاص بالنسخة التاسعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9)، الذي سيُعقد في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 تحت شعار “مفتاح الازدهار”، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وسيجمع المؤتمر أكثر من 15 رئيس دولة، إلى جانب قادة عالميين، وصُنَّاع تغيير، ومستثمرين ذوي رؤى، لمواجهة التناقضات التي تشكل مستقبل العالم من تحقيق التوازن بين التقدم والتبعات، والابتكار والقيود، والتجزئة والترابط.

وسيشهد المؤتمر مشاركة أكثر من (600) متحدث في أكثر من (230) جلسة، كما ستؤكد النسخة التاسعة من المؤتمر دورها كمحرك عالمي للاستثمار والأفكار والتأثير.

وسيفتتح المؤتمر معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ ياسر الرميان، الذي سيقدم النسخة الرابعة من “بوصلة الأولويات لمبادرة مستقبل الاستثمار”، وهو استطلاع شامل يجمع رؤى عشرات الآلاف من الأشخاص في (32) دولة، يمثلون (66%) من سكان العالم، لتوجيه القادة نحو حلول عملية ومستمدة من احتياجات المواطنين.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلّف لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: “مؤتمر مستقبل مبادرة الاستثمار (FII9) هو المكان الذي يربط فيه القادة العالميون رأس المال بالهدف، وتضمن “بوصلة الأولويات” أن تكون نقاشاتنا ليست أفكار مجردة، بل متجذرة في اهتمامات الناس الحقيقية في جميع أنحاء العالم”.

وسيستضيف المؤتمر قاعتي اجتماع رئيسيتين لمناقشة مواضيع مهمة، يتخللها جلسات حوارية مفتوحة، وجلسات مجلس صُنَّاع التغيير حول أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه البشرية ومنها المصالح الاقتصادية المشتركة، وقواعد التجارة لحماية الأمن مع الحفاظ على التماسك العالمي، والمسارات التي يمكن أن توفر طاقة آمنة، مستدامة، وميسورة التكلفة، وتسارع التطور بمسؤولية دون خلق اختلالات عالمية جديدة.

وسيتحدث في النسخة التاسعة للمؤتمر معالي وزير الاستثمار الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الفالح، و رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة “بيرشينجسكوير كابيتال مانجمنت” بيل أكمان، والمدير التنفيذي لشركة “بروكفيلد” بروس فلات، والمؤسس المشارك والرئيس المشارك في “مجموعة كارلايل” ديفيد م. روبنشتاين، ورئيسة شركة “استثمارات جوجنهايم” دينا ديلورينزو، والرئيس والمدير التنفيذي في “جي بي مورجان تشيس” جيمي ديمون، والمديرة التنفيذية لشركة “سيتي” جين فريزر، والرئيس والمدير التنفيذي في “بلاك روك” لورنس فينك، والرئيس والمدير التنفيذي في “توتال إنرجي” باتريك بويانيه، والمؤسس كبير مسؤولي الاستثمار في “بريدج ووتر أسوسيايتس” راي داليو، والرئيس التنفيذي لشركة “ستيت ستريت كورب” رون أوهانلي، والرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في “ألفابت” و”جوجل” روث بورات.

يذكر أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يُعد حدثًا حصريًا للأعضاء، ويجمع آلاف المندوبين وممثلي وسائل الإعلام الدولية على مدى أربعة أيام من الحوارات التي تسهم في صياغة القرارات وصنع الفرص، بما يعزز مكانة الرياض كمركز للتعاون العالمي.