مبادرة مستقبل الاستثمار تسجل مشاركة قياسية: أكثر من 600 متحدث عالمي و20 رئيس دولة

أعلن معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) اليوم أن النسخة التاسعة من مؤتمره الرئيسي FII9 ستستضيف أكثر من 600 متحدث بارز و20 من رؤساء الدول الذين أكدوا حضورهم، في أكبر وأهم تجمع منذ تأسيس المعهد، مما يعزز مكانة المؤتمر بوصفه المنصة العالمية الرائدة للحوار والعمل في مجالات الاستثمار والابتكار والتقدم العالمي.

ويُعقد المؤتمر في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، تحت عنوان “مفتاح الازدهار”، حيث سيجمع قادة العالم والمستثمرين وواضعي السياسات والرؤساء التنفيذيين والمبتكرين وصنّاع التغيير لمناقشة الحلول الكفيلة بتحقيق الازدهار العالمي المشترك.

وقال ريتشارد أتياس، رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلف لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار:

“الازدهار هو الطموح المشترك للأمم والاقتصادات والأفراد على حد سواء. إن مشاركة أكثر من 600 متحدث و20 رئيس دولة تعكس الإلحاح والالتزام بتشكيل استراتيجيات عملية ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من النمو المستدام والابتكار التكنولوجي والتنمية البشرية.”

وستتضمن هذه النسخة التاريخية من المؤتمر جلسات عامة رفيعة المستوى، ومنتديات تفاعلية، ومجموعات عمل تعاونية تتناول قضايا ملحّة، منها:

تعزيز النمو الشامل في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بشكل مسؤول.

تعزيز القدرة على التكيّف المناخي والتحول نحو الطاقة المستدامة.

تمكين ريادة الأعمال والابتكار والجيل القادم من المواهب.

بناء جسور بين الشمال والجنوب العالمي لتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص.

من خلال هذا التحالف الاستثنائي من القادة، يسعى FII9 إلى إطلاق مفاتيح الازدهار لشعوب العالم، ودفع مسيرة الحلول العملية والشراكات العالمية والاستثمارات التحويلية التي تخدم الإنسانية.