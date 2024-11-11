“مايكرو ستراتيجي” تعزز حيازتها لبتكوين بصفقة بملياري دولار

اشترت شركة “مايكروستراتيجي” (MicroStrategy) حوالي 27200 بتكوين بقيمة 2.03 مليار دولار، وذلك في واحدة من أكبر صفقات شراء الأصول الرقمية التي تقوم بها بوصفها ممثلة لصناديق التحوط في سوق العملات الرقمية.

شركة تصنيع البرمجيات المؤسسية، والتي تتضمن استراتيجيتها الاستثمار في العملة الرقمية، اشترت بتكوين في الفترة ما بين 31 أكتوبر و10نوفمبر، وفق لبيان صدر يوم الاثنين. وتم تمويل هذه المشتريات بواسطة العوائد الناتجة عن إصدار وبيع الأسهم.

ورفع ذلك حيازات الشركة من بتكوين لتصل إلى حوالي 23 مليار دولار، بناءً على السعر القياسي ليوم الاثنين الذي تجاوز 82 ألف دولار للعملة الرقمية.

حتى تاريخ 10 نوفمبر، تملك الشركة، ومقرها تايسونز كورنر في فرجينيا، مع فروعها، حوالي 279420 بتكوين. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء هذه الكمية نحو 11.9 مليار دولار، مع متوسط سعر شراء يبلغ حوالي 42692 دولار لكل بتكوين، شاملاً الرسوم والمصاريف.