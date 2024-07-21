“مايكروسوفت” تكشف عدد الأجهزة المتأثرة بعطل “كراود سترايك” التقني

أثر تحديث خاطئ من شركة الأمن السيبراني “كراود سترايك” (CrowdStrike) على 8.5 مليون جهاز على مستوى العالم تعتمد على نظام التشغيل “ويندوز” من “مايكروسوفت”.

كشفت شركة “مايكروسوفت” نطاق الانقطاع في جميع أنحاء العالم لأول مرة في منشور على مدونة يوم السبت، قائلة إن المتضررين يمثلون أقل من 1% من جميع الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل “ويندوز”. وأضافت الشركة التي يقع مقرها في ريدموند بواشنطن، إنه “رغم أن النسبة كانت صغيرة، إلا أن “هناك تأثيرات اقتصادية ومجتمعية واسعة النطاق”.

يمكن وصف التحديث الخاطئ بأنه الفشل التقني الأكثر كارثية الذي يشهده العالم على الإطلاق، بعدما أدى إلى تعطل أنظمة الشركات والحكومات على مستوى العالم، وشل عملياتها لساعات. تعطلت خطوط الاستجابة للطوارئ، وتم تأجيل وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، واضطرت المستشفيات إلى تأخير الإجراءات، وتباطأت التجارة عبر الأسواق.

في محاولة لشرح كيف أدى تحديث برنامج شركة أخرى إلى تعطيل أنظمة “ويندوز”، استخدمت آن جونسون، نائبة كبير مسؤولي أمن المعلومات في “مايكروسوفت”، تشبيه السائق الذي يملأ السيارة بالوقود.